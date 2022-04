Déli körvasút: nélkülözhetetlen vizsgálatokkal folytatódik a munka

Elkezdődnek a talajvizsgálatok és a felmérések a Déli körvasút mentén, amelyek a részletes tervezést elősegítő első lépések – közölték a beruházás közösségi oldalán. A talajfúrással mérik a talaj fizikai tulajdonságait, végül a geodéziai mérések a felszín, illetve a különféle műtárgyak elhelyezkedésének pontosabb meghatározását szolgálják majd. A munkák a Déli körvasút mentén a Kelenföldi pályaudvartól Pesten, a Gubacsi út vonaláig tartanak. A munkák a budai oldalon most az első szakaszban kizárólag a MÁV területeit érintik, de a pesti oldalon a MÁV területek közvetlen közelében is dolgoznak majd, a többi között a Budapest Park térségében.

A vizsgálatok nemcsak a Déli körvasút kivitelezési munkáihoz szükségesek, hanem ahhoz is, hogy a projekt a korábbinál pontosabb és több adatra alapozva újra megszerezze a környezetvédelmi engedélyt, miután – ahogy arról korábban beszámoltunk – a Fővárosi Bíróság megsemmisítette a projekt környezetvédelmi engedélyét, és új eljárásra kötelezte a hatóságot. Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója az InfoRádiónak korábban azt mondta, elfogadják a bíróság döntését, és a lakosság érdekeit is figyelembe veszik a tervezéskor. Jelezte, hogy rengeteg lakossági fórumra, egyeztetésre, közösségi tervesére került sor, a civilek képviselőivel pedig tucatnyi alkalommal tárgyaltak a BFK munkatársai, tehát tisztában vannak a felmerült aggályokkal. Ezért az Újbudai Önkormányzat és a lakók kérésének eleget téve vállalták, hogy az összes olyan – több ezer – ablakot kicserélik korszerűbb, magasabb zajvédelmet kínáló ablakra a beruházás költségén, ami a vasútra néz. A Hamzsabégi parkkal kapcsolatban pedig azt, hogy ha a kivitelező levonul, akkor nemcsak helyreállítják, hanem az egészet megújítják.

A Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért Egyesület alelnöke érdeklődésünkre azt mondta: céljuk, hogy a zöldterület ne csökkenjen, és a vasúti sínek közelében lévő ingatlanok ne sérüljenek az építkezés és a forgalom bővülése miatt. Tóth Sándor Péter szerint, ha a Déli körvasút a mostani tervek szerint valósulna meg, akkor Újbuda körülbelül 5 ezer négyzetméternyi ligetes zöldterületet veszítene, amiért cserébe egy másfél kilométer hosszú, több emelet magas beton „monstrumot” kapna a Hamzsabégi sétányon az extra zajvédelem miatt, amire a teherforgalom miatt lenne szükség.

Vitézy Dávid az InfoRádió Aréna című műsorában kitért a Déli körvasút részleteire is: „Hogy a Budapesten átvezető szakaszokat fejlesszük, ez a Déli körvasút, Kelenföldtől az Üllői útig a Dunán át, a mai kétvágányos szakasznak háromvágányosítása, sőt szakaszosan négyvágányosítása történik meg. Ennek a Duna-híd része lassan elkészül, két híd már megvan, a harmadik most épül, idén meglesz. A csatlakozó szakaszokon jövőre, 2023-ban kezdődik a kivitelezés és 2027-ig tart. Épül három új vasútállomás is. Az egyik a Kopaszi-gátnál, a déli egyetemváros mellett Nádorkert néven az új Mol-székház mellett, egy másik a Művészetek Palotája mellett a Közvágóhídnál, ahol az 1-es, 2-es villamos és a HÉV elérhető. A harmadik pedig a Népliget hátsó sarkában, ahol az új kézilabdacsarnok mellett keresztezi a vasút az Üllői utat. Ott a 3-as metróra, az Ecseri úti állomásnál lehet majd átszállni. […] És akkor itt át tudnak majd haladni az agglomerációs térségből érkező vonatok” – fejtette ki.

A Budapest Fejlesztési Központ és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közös közleményében arról írt, a Déli körvasút célja egy klíma és környezetbarát beruházás, amely jelentősen tehermentesítené az agglomeráció és a főváros közúti hálózatát.

Nyitókép: Déli körvasút/Facebook