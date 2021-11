Felbolydul a pesti közlekedés péntek este – itt vannak a részletek

A Budapesti Közlekedési Központ a labdarúgó világbajnokság Puskás Arénában rendezendő selejtező-mérkőzéseikor, így pénteken is bővített szolgáltatással törekszik zavartalanná és gördülékennyé tenni a szurkolók közlekedését.

Pénteken 20:45-kor rendezik a magyar válogatott San Marino elleni vb-selejtezőjét a Puskás Arénában. A stadion környékén korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK arra kéri a mérkőzésre látogatókat, hogy közösségi közlekedéssel, illetve gyalog közelítsék meg a létesítményt.

A mérkőzés helyszínét érintő közösségi közlekedési vonalakon – a megnövekvő forgalomhoz igazodva – a BKK járatsűrítésekkel készül. A BKK javasolja, hogy a mérkőzésre igyekvők elsősorban a kötöttpályás közlekedési eszközöket – a metrókat és a villamosokat – válasszák, valamint kéri, hogy aki csak teheti, ne közelítse meg gépjárművel a környéket.

A BKK járatsűrítésekkel biztosítja a szurkolók zavartalan közlekedését. Elsősorban a megszokottnál lényegesen gyakrabban induló M2-es és M4-es metróval, illetve a szintén sűrűbben közlekedő 1-es villamossal érdemes utazni. Az aréna a Keleti pályaudvar (M2-es, M4-es metró), valamint a Puskás Ferenc Stadion (M2-es metró, 1-es villamos) megállótól gyalog közelíthető meg.

A Puskás Aréna elérését a BKK a Thököly út felől is bővíti. A belvárosból a Thököly úton át Zugló, illetve Újpalota felé közlekedő valamennyi autóbusz – a 7E, a 8E, a 108E, a 110E és a 133E gyorsjárat is – megáll a Reiner Frigyes park, valamint a Stefánia út / Thököly út megállóhelyen. A mérkőzés után – a hazajutást segítve – az 5-ös, a 7-es és a 8E vonalakon mentesítő járatok is közlekednek. Emellett a BKK munkatársai a rendezvény ideje alatt fokozottan figyelik, hogy a szurkolók kényelmesebb utazása érdekében mely vonalon szükséges további járatsűrítést bevezetni.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt