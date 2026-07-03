Magyar Péter kiállt Polgár Judit ellen – videó

„Hadd kezdjem azzal, hogy néhány szép szót mondjak a nemzeti hőseinkről, tudósainkról és művészeinkről” – fogalmazott az eseményen Magyar Péter, külön gratulálva a rendezvényen ugyancsak megjelenő Polgár Judit huszárruhájához.

„Nagyon boldog vagyok és megtisztelő a számomra, hogy ma este veletek ünnepelhetem az Egyesült Államok 250. születésnapját – folytatta beszédét. – Július negyedike, vagyis a függetlenség napja nem csupán egy nagy nemzet születését jelenti, hanem egy olyan eszme ünneplését, ami alakította a történelmet. Az a hit, hogy az embereknek joguk van önmagukat kormányozni, szabadságban élni, és saját sorsukról dönteni, beleértve azt is, hogy megváltoztassák vagy eltöröljék azt a kormányt, amely jogsértővé válik. Magyarország büszke arra, hogy az Egyesült Államok mellett áll szövetségesként, stratégiai partnerként és barátként. Legyen egyre erősebb a két nemzet közötti barátság” – kívánta a magyar kormányfő, hozzátéve: „és hozzon együttműködésünk békét, biztonságot és jólétet mindkét nép számára!”

Magyar Péter az alább megtekinthető videó kommentárjaként jelezte: külön öröm volt a számára, hogy Rubik Ernővel és Polgár Judit sakk-királynővel ünnepelhette az Egyesült Államok születésének évfordulóját. A kormányfő később egy sakkpartit is játszott Polgár Judittal, ahol megfogalmazása szerint „megsemmisítő vereséget szenvedett el, de ez talán senki számára nem volt meglepetés”. „Isten éltesse az Amerikai Egyesült Államokat! Isten áldja Magyarországot” – zárta a bejegyzést.