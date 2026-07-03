Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt az MTÜ igazgatóságából

Kapitány István Facebook-oldalán azt közölte, hogy Guller Zoltánt egyben tagi tisztségéből is visszahívta.
Húsbavágó kormányhatározatok kerültek nyilvánosságra
Kapitány István Facebook-oldalán azt közölte, hogy Guller Zoltánt egyben tagi tisztségéből is visszahívta.
Jim O'Callaghan írországi igazságügyi miniszter arra kérte tárcája tisztviselőit, hogy vizsgálják ki egy vitatott Kilkenny megyei sebességmérő kamera ügyét, amely egyetlen év alatt több mint 30 ezer bírságot szabott ki. A készülék teljesítménye messze felülmúlja a többi ír fix telepítésű kameráét, a helyi képviselők szerint pedig a hibás úttervezés és a hiányos közúti jelzések miatt sok autóst büntetnek meg igazságtalanul - írta az írországi The Journal.
Jelenleg Magyarországon 37 szélerőműpark üzemel 330 megawatt beépített teljesítménnyel, zömmel Mosonmagyaróvár és Komárom térségében.
Officials believe the suspect may not have acted alone and spent days casing out the scene of the attack.