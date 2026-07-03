Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt az MTÜ igazgatóságából

Jim O'Callaghan írországi igazságügyi miniszter arra kérte tárcája tisztviselőit, hogy vizsgálják ki egy vitatott Kilkenny megyei sebességmérő kamera ügyét, amely egyetlen év alatt több mint 30 ezer bírságot szabott ki. A készülék teljesítménye messze felülmúlja a többi ír fix telepítésű kameráét, a helyi képviselők szerint pedig a hibás úttervezés és a hiányos közúti jelzések miatt sok autóst büntetnek meg igazságtalanul - írta az írországi The Journal.