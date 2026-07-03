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Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke a turizmus 2025. évi elõzetes eredményeit értékelõ sajtótájékoztatón Budapesten 2026. január 12-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt az MTÜ igazgatóságából

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A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéből pénteken.

Kapitány István Facebook-oldalán azt közölte, hogy Guller Zoltánt egyben tagi tisztségéből is visszahívta.

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Kezdőlap    Belföld    Kapitány István visszahívta Guller Zoltánt az MTÜ igazgatóságából

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