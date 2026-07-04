Iskolai botrány: Adolf Hitler képe is bekerült az évkönyvbe

Vizsgálat indult egy amerikai iskola ellen, miután az évkönyv egyik oldalán a diákok babafotói között Adolf Hitler csecsemőkori képe is helyet kapott – írja a The Economic Times híradása nyomán az nlc.hu.

Az eset egy New Jersey-i középiskolában történt, és már kiosztották az évkönyveket a tanulóknak, amikor az egyik tanár észrevette a képet. Az iskola azonnal visszahívta az összes évkönyvet, és bejelentette, hogy javított kiadást készít a tanulók számára.

Az intézmény belső vizsgálatot indított, hogy kiderítse, hogyan kerülhetett a fotó a kiadványba anélkül, hogy bárkinek is feltűnt volna a szerkesztés és a korrektúra során bárkinek is feltűnt volna.

Ryan Aupperlee iskolaigazgató közleményt adott ki, melyben hangsúlyozta, hogy a történtek teljes mértékben szembemennek az iskola értékrendjével.

„Szeretném egyértelművé tenni: ennek a képnek semmi keresnivalója egy hivatalos iskolai kiadványban. Még ha első pillantásra nem is mindenki ismerte volna fel, a megjelenése elfogadhatatlan, és súlyosan sérti azokat az értékeket, amelyeket iskolánk képvisel” – írta. Az intézményvezető a családoknak címzett levélben határozottan elítélte a történteket.

Az ügyben értesítették a helyi rendőrséget és az ügyészséget is. A hatóságok az esetet egyelőre úgynevezett „elfogultsági incidensként” (bias incident) kezelik, vagyis jelenleg nem bűncselekményként vizsgálják.