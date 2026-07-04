ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.42
usd:
309.02
bux:
143072.29
2026. július 4. szombat Ulrik
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nyitott, színes illusztrációkkal ellátott könyv az asztalon.
Nyitókép: Pexels

Iskolai botrány: Adolf Hitler képe is bekerült az évkönyvbe

Infostart

A diktátor babakori képe a diákoké közé keveredett. A New Jersey-i iskola az évkönyv összes példányát visszahívta és a rendőrség is bekapcsolódott a vizsgálatba.

Vizsgálat indult egy amerikai iskola ellen, miután az évkönyv egyik oldalán a diákok babafotói között Adolf Hitler csecsemőkori képe is helyet kapott – írja a The Economic Times híradása nyomán az nlc.hu.

Az eset egy New Jersey-i középiskolában történt, és már kiosztották az évkönyveket a tanulóknak, amikor az egyik tanár észrevette a képet. Az iskola azonnal visszahívta az összes évkönyvet, és bejelentette, hogy javított kiadást készít a tanulók számára.

Az intézmény belső vizsgálatot indított, hogy kiderítse, hogyan kerülhetett a fotó a kiadványba anélkül, hogy bárkinek is feltűnt volna a szerkesztés és a korrektúra során bárkinek is feltűnt volna.

Ryan Aupperlee iskolaigazgató közleményt adott ki, melyben hangsúlyozta, hogy a történtek teljes mértékben szembemennek az iskola értékrendjével.

„Szeretném egyértelművé tenni: ennek a képnek semmi keresnivalója egy hivatalos iskolai kiadványban. Még ha első pillantásra nem is mindenki ismerte volna fel, a megjelenése elfogadhatatlan, és súlyosan sérti azokat az értékeket, amelyeket iskolánk képvisel” – írta. Az intézményvezető a családoknak címzett levélben határozottan elítélte a történteket.

Az ügyben értesítették a helyi rendőrséget és az ügyészséget is. A hatóságok az esetet egyelőre úgynevezett „elfogultsági incidensként” (bias incident) kezelik, vagyis jelenleg nem bűncselekményként vizsgálják.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Iskolai botrány: Adolf Hitler képe is bekerült az évkönyvbe

rendőrség

egyesült államok

iskola

vizsgálat

botrány

adolf hitler

new jersey

fénykép

évkönyv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a jól küzdő csodacsapatot a foci-vb-n

Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a jól küzdő csodacsapatot a foci-vb-n

Lionel Messi rekorddöntő újabb gólja után is csak 1-1-re végzett a rendes játékidőben a címvédő Argentína és a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság a foci-vb-n. Az afrikaiak még a hosszabbításban is tudtak egyenlíteni, de a vége 3-2 lett az argentinok javára, így Messiék nézhetnek szembe a Mo Szalah vezette Egyiptommal a nyolcaddöntőben.
 

A „fáraók” bírták jobban az idegek csatáját, Ausztrália két büntetőt is hibázott

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Íme 10 pénzügyi csapda, amibe tilos belesétálni nyaraláskor - Nagyot bukhat, aki nem figyel

Íme 10 pénzügyi csapda, amibe tilos belesétálni nyaraláskor - Nagyot bukhat, aki nem figyel

A nyári utazási szezonban különösen fontos, hogyan váltunk devizát és fizetünk külföldön, ugyanis a figyelmetlen utazókra kíméletlenül lecsapnak a keselyűk. A dinamikus devizakonverzió például színtiszta lehúzás, de rejtett és csak simán magas költségekkel is számolnunk kell, amikor akár valutára, akár devizára van szükségünk. Olykor a figyelmetlenséget vagy a kényelmet kell megfizetnünk. Tíz pontban gyűjtöttük össze, mi mindent kell észben tartanunk a nyaralási szezonban, ha külföldre utazunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi

Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi

Bochkor Gábor több ingatlant is vásárolt Spanyolországban, ahol a jövőben a nyugdíjas éveit tervezi tölteni.

BBC
Business Sport Travel Science
Taylor Swift and Travis Kelce wed in NYC in ceremony officiated by Adam Sandler

Taylor Swift and Travis Kelce wed in NYC in ceremony officiated by Adam Sandler

It was the bash of the century, with celebrities from singer Benson Boone and actor Hugh Grant to model Gigi Hadid and actor Ethan Hawke in attendence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 3. 23:10
Stratégiai jelentőségű város elfoglalását jelentette be Oroszország
2026. július 3. 20:58
Körkép a szombaton 250 éves Egyesült Államokról – a szakértő szerint egyre kevesebb a büszke hazafi
×
×