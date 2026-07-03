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Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Iránban őrizetbe vettek egy nőt, aki fehérneműben ment az utcára

Infostart / MTI

A hatóságok „a társadalmi szabályok megsértése miatt” rövid időre őrizetbe vettek egy nőt, aki fehérneműben ment ki az utcára – jelentette pénteken az IRNA iráni állami hírügynökség.

A tájékoztatás szerint az eset az ország középső részén lévő Jazd város egyik parkjában történt. Az IRNA úgy tudja, hogy a nő – aki állítólag súlyos mentális betegséggel küzd – azóta hazatérhetett családjához.

Az incidenst az ügyészség kiemelten fontosnak tartja – tette hozzá a hírügynökség, további részleteket azonban nem közölt.

Az esetről a közösségi médiában is megjelentek videófelvételek, amelyeken egy lila alsóneműt viselő nő látszik, a képek valódiságát azonban független forrásból nem lehet megerősíteni, azokon ugyanis szándékosan elhomályosították a nő arcát és a teste körvonalait.

Az üggyel kapcsolatban másokat is őrizetbe vettek, köztük a felvételek készítőjét is.

Korábban Teheránban történt már hasonló eset, amellyel kapcsolatban később sajtóforrások azt közölték, a fehérneműben sétáló nő ezen a módon kívánt tiltakozni a nőkre kirótt szigorú öltözködési szabályok ellen.

A síita államban a 2022-es, az egész országra kierjedő kormányellenes tüntetéssorozat nyomán erősödött meg a tiltakozás az öltözködési szabályok, elsősorban a női fejkendő viselése ellen. Az ellenállás különösen a nagyobb városokban érezhető.

A megmozdulásokat egy fiatal kurd nő, Mahsza Amini halála váltotta ki, akit éppen ezen szabályok megszegése miatt vett őrizetbe az erkölcsrendészet, a fogságban pedig – családja és emberi jogi szervezetek szerint – gyakorlatilag agyonverték.

A nyitókép illusztráció.

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