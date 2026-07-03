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Turi Attila, az MMA elnöke beszédet mond a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) köztestületi díjainak átadásán a Pesti Vigadóban 2024. június 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Válaszolt az MMA elnöke Krasznahorkai László nyílt levelére

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Turi Attila szerint nincs olyan ellentét, amelyet ne lehetne leküzdeni.

Válaszolt a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Krasznahorkai László nyílt levelére. A Nobel-díjas író korábban azt írta, „dühödt értetlenséggel” fogadta nemrég a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökétől azt a kérdést, hogy ha az jelölné a Nemzet Művésze elismerésre, elfogadná-e. A Nobel-díjas író a Facebook-oldalán azt írta: addig nem képes elfogadni a címet, amíg a magyar művészeti életre jellemző „áldatlan állapot” nem változik meg. Szavai szerint, a magyar művészeti életet hosszú ideje „egymással hadban álló, történelmi egyet nem értéssel megvert” állapot jellemzi.

Az író úgy gondolja, a Nemzet Művésze díjazottjai között több olyan alkotó is található, akik a másik művészeti közösségből érkeztek, ami szerinte azt bizonyítja, hogy létezik olyan közös értékrend, amely felülírhatja a megosztottságot.

Az MMA elnökének levelét változtatás nélkül, a Magyar Nemzet cikke alapján közöljük.

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Kezdőlap    Kultúra    Válaszolt az MMA elnöke Krasznahorkai László nyílt levelére

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