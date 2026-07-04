Sokan hiába indulnak most ehhez a tóhoz: tilos a fürdőzés

Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere a Korona Rádióban elmondta, hogy a magas vízhőmérséklet miatt elszaporodtak az Enterococcus baktériumok, koncentrációjuk pedig meghaladta a biztonságos határértéket, ezért azonnali hatállyal fel kellett függeszteni a fürdőzést.

A szakemberek már újabb vízmintát vettek, a laboreredmények várhatóan a jövő héten készülnek el. Ezek alapján döntenek arról, mikor nyithat meg újra a szelidi strand.

Az Enterococcus jelenléte nem példa nélküli, előfordulása a nagy melegek után rendszeresnek mondható, minden évben vannak strandok, amiket egy időre lezárnak emiatt – jegyzi meg a Pénzcentrum.

Az enterococcusok leggyakrabban húgyúti fertőzést okoznak, de előfordulhatnak véráramfertőzések, szívbelhártya-gyulladás (endocarditis), hasi és kismedencei fertőzések, illetve műtéti sebfertőzések is.