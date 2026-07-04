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A group of friends excitedly splashing in the water on a day out at the lake together.
Nyitókép: TommL/Getty Images

Sokan hiába indulnak most ehhez a tóhoz: tilos a fürdőzés

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Átmenetileg megtiltották a fürdőzést és lezárták a Bács-Kiskun vármegyei Szelidi-tó strandját, miután egy laboratóriumi vizsgálat szerint a víz minősége nem felel meg az előírásoknak.

Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere a Korona Rádióban elmondta, hogy a magas vízhőmérséklet miatt elszaporodtak az Enterococcus baktériumok, koncentrációjuk pedig meghaladta a biztonságos határértéket, ezért azonnali hatállyal fel kellett függeszteni a fürdőzést.

A szakemberek már újabb vízmintát vettek, a laboreredmények várhatóan a jövő héten készülnek el. Ezek alapján döntenek arról, mikor nyithat meg újra a szelidi strand.

Az Enterococcus jelenléte nem példa nélküli, előfordulása a nagy melegek után rendszeresnek mondható, minden évben vannak strandok, amiket egy időre lezárnak emiatt – jegyzi meg a Pénzcentrum.

Az enterococcusok leggyakrabban húgyúti fertőzést okoznak, de előfordulhatnak véráramfertőzések, szívbelhártya-gyulladás (endocarditis), hasi és kismedencei fertőzések, illetve műtéti sebfertőzések is.

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Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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