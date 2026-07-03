Cikkünk frissül.
Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész
Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész – tudatta felesége pénteken.
Bizonyos fenntartói-tulajdonosi források nem jutnak el az egyházi kórházakig – Velkey György János az Arénában
Rengeteg vizet pazarolunk – ezekre kellene figyelnünk, főleg hőség idején
Bendarzsevszkij Anton:Most tényleg láthatja a Nyugat, hogy megéri Ukrajnát támogatni a harctéren
Feloldották az eddigi legerősebbnek tartott AI-modell korlátozását: egyből rá is ugrottak az internetezők
Az Anthropic június 9-én mutatta be a Claude Fable 5 és Mythos 5 modelleket, ám alig három nappal később az amerikai Kereskedelmi Minisztérium exportkorlátozásokat rendelt el, miután biztonsági réseket és egy állítólagos kínai "tudásdesztillációs kampányt" azonosítottak. A tiltás miatt a vállalat ideiglenesen minden felhasználó elől elzárta a modelleket, július 1-jén azonban a korlátozásokat feloldották, miután az Anthropic új védelmi megoldásokat vezetett be. A botrány a keresési adatok szerint nem törte meg a Claude iránti érdeklődés 2026 eleje óta tartó növekedését, bár a ChatGPT továbbra is messze vezet a globális keresések terén.
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
On the Strait of Hormuz, BBC finds seized ships and shark fishermen as uneasy calm returns
The BBC travels to the city of Bandar Abbas - the first international journalists to visit the Iranian side of the strait.