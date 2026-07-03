Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész

Az Anthropic június 9-én mutatta be a Claude Fable 5 és Mythos 5 modelleket, ám alig három nappal később az amerikai Kereskedelmi Minisztérium exportkorlátozásokat rendelt el, miután biztonsági réseket és egy állítólagos kínai "tudásdesztillációs kampányt" azonosítottak. A tiltás miatt a vállalat ideiglenesen minden felhasználó elől elzárta a modelleket, július 1-jén azonban a korlátozásokat feloldották, miután az Anthropic új védelmi megoldásokat vezetett be. A botrány a keresési adatok szerint nem törte meg a Claude iránti érdeklődés 2026 eleje óta tartó növekedését, bár a ChatGPT továbbra is messze vezet a globális keresések terén.