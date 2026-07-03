Hatalmas tűz a Balatonnál, lassítják az autópálya forgalmát

A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a marcali, a keszthelyi és a siófoki hivatásos, a balatonboglári önkormányzati és a fonyódi önkéntes tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. A bejelentést 15 óra körül kapták.

A tűz okozta füst miatt az M7-es autópálya forgalmát lassítják, illetve a 6701-es utat lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

A fonyódi Facebook-csoportokban olvasható információk szerint a 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be.

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