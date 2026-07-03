Kamera is felvette a gyanús balatoni vízibiciklis halálesetet

Egy siófoki térfigyelő kamera felvétele segíthet tisztázni, pontosan hogyan vesztette az életét az a 41 éves kaposvári férfi, akinek a holtteste két nappal azután került elő, hogy egy vízibicikliről beesett a Balatonba – írja a Blikk.

Egy térfigyelő kamera felvételén látható, hogy két vízibicikli ütközött, aztán valaki a vízbe esik, majd elmerül. A család szerint a férfit az ismerősei hagyták cserben, nem kapott segítséget. A férfi nem tudott úszni, a balesetkor pedig az egyik keze sérült volt.

„Mivel a közigazgatási hatósági eljárásban az eset valamennyi részletét érintően megnyugtatóan állást foglalni nem lehet, ezért a körülmények teljes körű tisztázására a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága segítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el” – közölte a rendőrség.

A videót a Tények közölte.