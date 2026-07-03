Hiába a hatalmas dugók – akár szeptember közepéig is lezárva maradhat esténként a pesti alsó rakpart

Augusztus végéig már biztosan nem változik a pesti alsó rakpart hétköznapi, 17 órától kezdődő lezárási rendje, ami akár szeptember közepéig is megmaradhat, teret biztosítva különböző kulturális programoknak. A főváros vezetése ugyanakkor folyamatosan monitorozza, hogy mindez okozhat-e forgalmi gondokat.

A Budapesti Művelődési Központ osztályvezetője az InfoRádióban elmondta: a BKK forgalomszámlálási adatai szerint hétköznap esténként nagyjából tízezer ember érkezik a pesti alsó rakpartra, ami egyértelműen azt jelzi, hogy nagy népszerűségnek örvend „az ilyen típusú budapesti élmény”. Úgy véli, a programok tartalmas kikapcsolódást tesznek lehetővé a munkaidő után, illetve nyáron egy világörökségi helyszínen kiváló közösségi élményben lehet részük az odalátogatóknak.

A Budapesti Művelődési Központ a rakparton vagy annak közelében működő közösségi helyszínekkel és alkotóközösségekkel közösen szervezi a különböző eseményeket.

A legtöbb program a hétvégéken érhető el, amikor 0-24 órában nyitva van a vendégek számára a rakparti terület közösségi céllal.

Hétköznapokon pedig inkább kötetlenebb, de a kikapcsolódást szintén garantáló programok várják az érdeklődőket. Beke Károly elmondása szerint a sportprogramoktól kezdve a művészeti programokon és a kiállításokon át egészen a DJ-k fellépéséig, valamint élő koncertekig nagyon színes a kínálat.

Az autós forgalom továbbra sem használhatja a pesti alsó rakpartot a hétköznapokon 17 órától kezdődően, hétvégén pedig jelenleg 0-24 órás zárás van érvényben.

A nyitás hétköznapokon hajnali 5 órakor van, addig csak gyalogosok és kerékpárosok használhatják az úttestet.

Beke Károly tájékoztatása szerint a nyári forgalmi rend kialakítása a pesti alsó rakparton a BKK és a Magyar Közút kutatásain, vizsgálatain alapult. Természetesen az autós forgalomhoz igazították a lezárást. A Budapesti Művelődési Központ osztályvezetője emlékeztetett, hogy idén is volt egy 18.30-kor kezdődő zárási időszak a hétköznapokon, de az iskolaszünet kezdetekor a forgalomcsökkenés következményeként a BKK-val, a Magyar Közúttal, a fővárosi rendészettel és a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal (BRFK) egyeztetve előrébb hozták a rakpart autósforgalom elől való lezárását 17 órára.

Beke Károly megjegyezte: tapasztalataik szerint ez a rugalmas, lépcsőzetes lezárási rendszer jól működik, és szemmel láthatóan nem okoz jelentős fennakadásokat az átterelődő útvonalakon, az autós közösség pedig alkalmazkodott a változásokhoz. Úgy véli, sem a környező utcák, sem a főbb útvonalak nem lettek sokkal telítettebbek ebben az időszakban.

A forgalmat folyamatosan monitorozni fogják, de a jelenlegi lezárási rendszer biztosan maradni fog augusztus végéig.

Szeptemberben, az új tanév kezdetekor pedig a Budapesti Művelődési Központ újra egyeztetni fog a már említett szervezetekkel, társaságokkal. Kiértékelik a tapasztalatokat, és ha szükséges, akkor változtatni fognak. „Éppen az ennek a rendszernek a lényege, hogy figyelembe vesszük a lakosság, a közlekedők véleményét, illetve a forgalmi adatokat és minden egyéb más körülményt is” – jegyezte meg Beke Károly.

Most azt tervezik, hogy az Európai Mobilitási Hét (közlekedési-környezetvédelmi kampány, melynek célja, hogy ösztönözze a környezetbarát, fenntartható közlekedési formák használatát az autóval szemben) végéig érvényben marad a jelenlegi, 17 órakor kezdődő hétköznapi zárás a pesti alsó rakparton.

Idén szeptember 16. és 22. között rendezik az Európai Mobilitási Hetet, amihez hazánk is csatlakozik.

Beke Károly ugyanakkor hangsúlyozta: ha azt látják, hogy ennek forgalmi akadályai vannak, és esetleg a szeptemberi iskolakezdés után a megnövekedő forgalom már más rendet követel meg, akkor alkalmazkodnak az adott helyzethez. Mint mondta, éppen ezért tartják rugalmasnak ezt a rendszert, hogy ha más igények, követelmények fogalmazódnak meg, akkor változtatnak, minél hamarabb reagálnak. Ez adott esetben megnehezítheti a programszervezést vagy a hétköznapi működést, de a Budapesti Művelődési Központ osztályvezetője szerint tekintettel kell lenni arra, hogy a városban nemcsak kikapcsolódni vágyók vannak, hanem sokan járnak be vagy mennek haza a munkából, autóval közlekednek, fontos ügyeket intéznek.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.