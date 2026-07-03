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Ukrán és orosz országzászlók a sakktáblán lévő gyalogokon.
Nyitókép: Getty Images/ffikretow

Stratégiai jelentőségű város elfoglalását jelentette be Oroszország

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A Kreml közlése szerint az orosz hadsereg elfoglalta a kelet-ukrajnai Kosztyantinivka városát, a kijevi erőknek a Donyec-medence még ukrán kézen lévő nagyvárosai felé vezető úton fekvő megerősített állását.

„Kosztyantinivkát teljeséggel elfoglaltuk, a város immár egészében a mi ellenőrzésünk alatt áll” – mondta újságíróknak pénteken Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője.

Hozzátette, hogy az elnök katonai vezetőkkel tárgyalt a kérdésről.

A háború előtt mintegy 78 ezer lakosú városért 2025 vége óta folytak a harcok, amikor az orosz katonák elkezdtek beszivárogni a városba. A több mint 1000 kilométer hosszú frontvonalon ez volt az orosz hadsereg fő célpontja.

Kosztyantinivka volt az egyik utolsó akadály a kijevi ellenőrzés alatt álló Kramatorszk és Szlovjanszk felé vezető úton, amelyeknek az elfoglalása a Kreml fő célja Donyec-medencében.

Dmitrij Peszkov szerint Vlagyimir Putyin ellátogatott az orosz hadsereg egyik parancsnoki pontjára, ahol meghallgatta a vezérkar jelentését és köszönetet mondott az orosz katonáknak.

A Kreml szóvivője szerint az orosz erők immár a Donyec-medence két régiójának egyikét, a kelet-ukrajnai Luhanszk megye egészét ellenőrzésük alatt tartják.

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Kezdőlap    Külföld    Stratégiai jelentőségű város elfoglalását jelentette be Oroszország

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