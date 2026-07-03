Különleges járművek járják be Budapestet – térképen mutatjuk, hol tűnnek fel

Minden szombaton közlekedik az N2-es nosztalgiavillamos a pesti rakparton, vasárnaponként pedig az N19-es vonalon, a budai Duna-part mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vasárnaponként az N4-es nosztalgiabusz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között, emellett júliusban több alkalommal nosztalgiatrolibuszokkal is lehet majd utazni.

Július első hétvégéjén a hatvanas évek ikonikus Bengáli-villamosa közlekedik az N2-es vonalon, a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, míg vasárnap az N19-es vonalon a MUV típusú szerelvény szállítja az utasokat a Deák Ferenc tér és a Batthyány tér között. Az N4-es járaton ezen a napon egy egykori budapesti Ikarus autóbusz idézi fel a főváros közlekedésének múltját a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja közötti vonalon.

Július 11-én, szombaton a kabrió Ikarus is forgalomba áll az N109-es vonalon, de - a férőhelyek korlátozott száma miatt – a BKK azt javasolja, hogy az érdeklődők a Batthyány téri végállomáson szálljanak fel.

Emellett július 11-én még az N2-es, másnap az N19-es vonalon lehet majd nosztalgiavillamosozni. A szombati Libegők Éjszakája idején az R158-as nosztalgiajárat csuklós Ikarus autóbuszai közlekednek a Széll Kálmán tér és a Zugligeti Libegő között. Másnap az N18-as vonalon különleges, pótkocsis villamosszerelvénnyel is lehet utazni a Szent János Kórház és a Budafok kocsiszín vonalon.

Július 18-án ismét a Bengáli-villamost próbálhatják ki az érdeklődők az N2-es vonalon, de forgalomba áll az Ikarus 280T típus gyártáskori állapotát idéző nosztalgiatrolibusz is, amely a Jászai Mari tér és az Örs vezér tere között, a Keleti pályaudvar érintésével közlekedik. Másnap a több mint százéves, 1911-ben gyártott BVVV K típusú motorkocsi jár majd az N19-es vonalon, és aznap is közlekedik a N4-es busz a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja között.

A hónap utolsó hétvégéjén egy 1908-ban gyártott favázas villamos jár az N2-es vonalon, július 26-án pedig az N70-es járaton a budapesti utcák egykori meghatározó járműve, a ZiU-9-es szovjet gyártmányú trolibusz közlekedik.

A közlemény szerint a nosztalgiajárművek története és részletes bemutatása a BKK honlapján érhető el.

A nosztalgiajáratokra érvényes jegyek a BudapestGO alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a járatok személyzeténél is megvásárolhatók, utóbbi esetben bankkártyával is lehet fizetni – áll közleményben.