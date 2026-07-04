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Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Foci-vb-nyolcaddöntők, Wimbledon, Tour de France – sport a tévében

Infostart / MTI

Autósport, vízilabda, lósport és sznúker is szerepel a fentieken túl a szombati élő kínálatban.

M4 Sport

10.30: Forma-3, Brit Nagydíj, sprintfutam

12.55 és 17.00: Forma-1, Brit Nagydíj, sprintfutam és időmérő

14.40: Forma-2, Brit Nagydíj, sprintfutam

19.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Kanada-Marokkó

23.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Paraguay-Franciaország

M4 Sport+

17.30: Kerékpár, Tour de France, 1. szakasz

19.45: Vízilabda, férfi felkészülési torna, Budapest, Magyarország-Szerbia

Sport 1

12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 12. nap

Sport 2

13.00: Lósport, 112. Magyar ügetőderbi, Kincsem Park

Eurosport 1

8.45: Forma-E, világbajnoki-sorozat, Sanghaj, 1. futam

12.45: Hegyikerékpár világkupa, La Thuile, női és férfi downhill

16.45: Kerékpár, Tour de France, 1. szakasz

Eurosport 2

12.00: Tenisz, Wimbledon

23.30: Golf, PGA Tour, 3. nap

Arena 4

13.15: Autósport, DTM-bajnokság, Nürnberg, 1. futam

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Kezdőlap    Sport    Foci-vb-nyolcaddöntők, Wimbledon, Tour de France – sport a tévében

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