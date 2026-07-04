Foci-vb-nyolcaddöntők, Wimbledon, Tour de France – sport a tévében

M4 Sport
10.30: Forma-3, Brit Nagydíj, sprintfutam
12.55 és 17.00: Forma-1, Brit Nagydíj, sprintfutam és időmérő
14.40: Forma-2, Brit Nagydíj, sprintfutam
19.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Kanada-Marokkó
23.00: Labdarúgás, világbajnokság, nyolcaddöntő, Paraguay-Franciaország
M4 Sport+
17.30: Kerékpár, Tour de France, 1. szakasz
19.45: Vízilabda, férfi felkészülési torna, Budapest, Magyarország-Szerbia
Sport 1
12.00 és 17.30: Sznúker, Championship League, 12. nap
Sport 2
13.00: Lósport, 112. Magyar ügetőderbi, Kincsem Park
Eurosport 1
8.45: Forma-E, világbajnoki-sorozat, Sanghaj, 1. futam
12.45: Hegyikerékpár világkupa, La Thuile, női és férfi downhill
16.45: Kerékpár, Tour de France, 1. szakasz
Eurosport 2
12.00: Tenisz, Wimbledon
23.30: Golf, PGA Tour, 3. nap
Arena 4
13.15: Autósport, DTM-bajnokság, Nürnberg, 1. futam