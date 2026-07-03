ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.9
usd:
308.28
bux:
142686.25
2026. július 3. péntek Kornél, Soma
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az angol Jude Bellingham (k) gólt lõ a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L csoportja elsõ fordulójának Anglia-Horvátország mérkõzésén a dallasi AT&T Stadionban 2026. június 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

A FIFA magyarázatot adott rá, miért érvénytelenítette a horvátok véghajrás gólját

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szövetség magyarázata szerint szerint Josko Gvardiol gólja előtt a beadásnál Igor Matanovic minimálisan a labdához ért, amely a lesen álló Mario Pasalichoz került.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a portugál válogatott kiejtette Horvátországot a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról az azonnali kieséses szakasz első fordulójában.

A portugálok a 94. percben rúgták be a győztes gólt, a 103. percben a horvátok egyenlítettek, de végül a VAR-vizsgálat után érvénytelenítették a gólt.

A mérkőzést követően a FIFA hivatalos közleményt is kiadott, amely szerint Josko Gvardiol gólja előtt a beadásnál Igor Matanovic minimálisan a labdához ért, amely a lesen álló Mario Pasalichoz került, ezután talált be Gvardiol – írja a player.hu.

A FIFA közölte: a labdában évő chip jelezte, hogy valaki hozzáért, ezért érvénytelenítették a horvát csapat gólját.

A kieséses után a jó eséllyel utolsó meccsét játszó Luka Modric arról beszélt, hogy fordított esetben nem lépett volna közbe a VAR: „Sokkal többet érdemeltünk ma, de néhány dolog nem minket segített. A végén fordított helyzetben egészen biztosan nem avatkozott volna közbe a VAR. Frusztrálnak ezek a dolgok, mert az emberek az ehhez hasonló esetek miatt veszítik el a hitüket a játékban” – nyilatkozta.

A labdába épített chip jelzéséről és a FIFA magyarázata szerinti leshelyzetről készült lassított videó itt tekinthető meg:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    A FIFA magyarázatot adott rá, miért érvénytelenítette a horvátok véghajrás gólját

gól

fifa

horvátország

válogatott

magyarázat

érvénytelenítés

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: valószínűleg nem szárad ki a Balaton, de van rossz hír a tóról

Szakértő: valószínűleg nem szárad ki a Balaton, de van rossz hír a tóról
Nem valószínű, hogy a Balaton kiszáradna a következő évtizedekben, de a vízállásban komolyabb változások lehetnek, és erre a legjobb válasz az alkalmazkodás lenne – fejtette ki az InfoRádió Aréna című műsorában Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. Beszélt arról is, hogyan kellene átalakítani a tó partjait.
 

Rengeteg vizet pazarolunk – ezekre kellene figyelnünk, főleg hőség idején

Mintha sütőbe tették volna a gabonát: komoly terméskiesés fenyeget

Szél és záporok tartják távol a hőséget – ilyen idő vár ránk július első hétvégéjén

Vége a vízkorlátozásnak Pátyon

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.03. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

A folyamatos ukrán dróntámadások következtében a Krím-félszigeten az áram- és üzemanyag ellátás után a víz is akadozni kezdett. Moszkvában folyamatosan ütik az elektronikus hálózatot Kijev fegyverei, ugyanakkor az ukránoknál is akad gond: továbbra is alacsonyak a készletek légvédelmi rakétákból. Oroszosz jelentések szerint folyik a harc a donyecki Liman elfoglalásáért, a településen húzódik az egyik utoló védvonal a kulcsfontosságú erődváros, Szlavjanszk előtt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölték a szervezők: tíz év után új helyre költözik a legendás magyar fesztivál

Most közölték a szervezők: tíz év után új helyre költözik a legendás magyar fesztivál

A szervezők egyelőre nem árulták el, hogy 2027-ben pontosan hol vernek tábort, így az új helyszín nevét csak később hozzák nyilvánosságra.

BBC
Business Sport Travel Science
France records 2,025 excess deaths at peak of heatwave as Europe braces for more extreme weather

France records 2,025 excess deaths at peak of heatwave as Europe braces for more extreme weather

Forecasters are warning of further extreme temperatures on the continent in the next few days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 3. 12:44
Így pusztított a látványos, de rémisztő porvihar a magyar autópályán – videó
2026. július 3. 12:20
Vége a vízkorlátozásnak Pátyon
×
×