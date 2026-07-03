A FIFA magyarázatot adott rá, miért érvénytelenítette a horvátok véghajrás gólját

Mint arról az Infostart is beszámolt, a portugál válogatott kiejtette Horvátországot a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról az azonnali kieséses szakasz első fordulójában.

A portugálok a 94. percben rúgták be a győztes gólt, a 103. percben a horvátok egyenlítettek, de végül a VAR-vizsgálat után érvénytelenítették a gólt.

A mérkőzést követően a FIFA hivatalos közleményt is kiadott, amely szerint Josko Gvardiol gólja előtt a beadásnál Igor Matanovic minimálisan a labdához ért, amely a lesen álló Mario Pasalichoz került, ezután talált be Gvardiol – írja a player.hu.

A FIFA közölte: a labdában évő chip jelezte, hogy valaki hozzáért, ezért érvénytelenítették a horvát csapat gólját.

A kieséses után a jó eséllyel utolsó meccsét játszó Luka Modric arról beszélt, hogy fordított esetben nem lépett volna közbe a VAR: „Sokkal többet érdemeltünk ma, de néhány dolog nem minket segített. A végén fordított helyzetben egészen biztosan nem avatkozott volna közbe a VAR. Frusztrálnak ezek a dolgok, mert az emberek az ehhez hasonló esetek miatt veszítik el a hitüket a játékban” – nyilatkozta.

A labdába épített chip jelzéséről és a FIFA magyarázata szerinti leshelyzetről készült lassított videó itt tekinthető meg: