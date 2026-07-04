ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.42
usd:
309.02
bux:
143072.29
2026. július 4. szombat Ulrik
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Strandolók a dél-libanoni Szúr (Türosz) tengerpartján, miközben izraeli légicsapás nyomán füst gomolyog Klajle faluban 2026. június 2-án.
Nyitókép: MTI/AP/Mohammed Zaatari

Szakértő: 77 év után most békét köthet Izrael és Libanon – de ez nem rajtuk fog múlni

Infostart / InfoRádió

Az Egyesült Államok közvetítésével Izrael és Libanon egy trilaterális keretmegállapodást írt alá Washingtonban június 26-án. Bár egyezmény még nem békeszerződés, de komoly lehetőség nyílhat az 1948-49 óta tartó háborús állapot lezárására. Mindez azonban azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e kikerülnie Libanonnak a Hezbollah szorításából – erről beszélt az InfoRádióban Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, biztonság- és védelempolitikai szakértő.

Múlt pénteken egy történelminek nevezhető megállapodást kötött Libanon és Izrael. Ez az iráni–amerikai megállapodás árnyékában kevesebb hangsúlyt és figyelmet kapott – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, biztonság- és védelempolitikai szakértő az InfoRádióban, hangsúlyozva: az egyezség pedig valóban történelminek nevezhető, már csak amiatt is, mert

évtizedek óta, 1949 óta nincsen béke Libanon és Izrael között.

Izrael megalakulása után Libanon is egy támadó fél volt, aki a többi arab állammal együtt megtámadta az újonnan megszületett Izraelt. Ezután a felek nem kötöttek békét, hanem egy tűzszünet volt életben az elmúlt évtizedekben – tette hozzá a szakértő, felhívva rá a figyelmet: ehhez képest a mostani megállapodás egyértelműen kijelentett célja, hogy a felek békében éljenek egymás mellett, és mindent megtegyenek azért, hogy a közeljövőben hivatalosan is békemegállapodást kössenek. Ez ebből a szempontból történelmi, és az elemzők egyetértenek abban, hogy egy generáción belül egyszer van egy ilyen lehetőség, hogy Izrael végre közelebb kerüljön a békéhez – mondta.

Az már önmagában is történelmi, hogy Libanon hivatalosan is elismeri Izrael békés és biztonságos létezéshez való jogát

– hangsúlyozta Nagy Dávid. A kérdésre, hogy mi volt az iráni szélsőségesek által vezetett libanoni síita szervezet, a Hezbollah első reakciója, a szakértő azt mondta: a Hezbollah azonnal elutasította ezt a megállapodást.

„Nyilvánvalóan a 14 pontos megállapodás legtöbb pontja a Hezbollah korlátozásáról, leszereléséről szól, már csak amiatt is, mert enélkül Libanon szuverenitása, ami alatt nem csak a területi szuverenitást értem, hanem például az erőszak-monopólium kiterjesztését is, nem valósítható meg” – fogalmazott.

A terrorszervezet azonnal elutasította ezt a megállapodást,

mondván, az ő leszerelésük nem lehet semmilyen fajta feltétele az izraeli paktumnak és kivonulásnak. A Hezbollah polgárháborúval is fenyegetett – tehát egyértelmű, hogy ha a Hezbollahon múlik, akkor meg fogja fúrni ezt a megállapodást, és mindent meg fog tenni, hogy ez a megállapodás ne tudjon életbe lépni, és olyan előrehaladás felé tartson, hogy Libanon és Izrael valóban békét érjen el – magyarázta Nagy Dávid.

Az izraeli katonai műveletek Dél-Libanonban elsősorban a Hezbollah képességeinek a leszerelésére, a Hezbollah kiebudálására irányulnak. Vagyis ha a Hezbollah például növelné a katonai nyomást, a támadásokat az izraeli erőkkel szemben, akkor a megállapodás Libanon és Izrael között nyilvánvalóan nem tudna előre lépni. Ha a Hezbollah újra elkezdené lőni Izrael északi településeit, civil lakosságát, akkor, bár nem Libanon és Izrael között áll fönn ez a háború, hanem Izrael és a Hezbollah között, nyilvánvalóan nem léphetne előre a libanoni–izraeli megállapodás sem.

Hogy a libanoni hadsereg milyen erőt képvisel, tehát például erőből végre tudná-e hajtatni ezt az egyezséget a Hezbollah ellen, erre a szakértő azt mondta: évtizedek óta akut kérdés, hogy

a libanoni haderő nincs olyan állapotban, hogy felvegye a versenyt a Hezbollahhal szemben.

„Erre is utaltam azzal, hogy újra magához kellene ragadnia az államnak az erőszak-monopóliumot. A Hezbollah jelenleg sokkal erősebb katonai képességekkel, létszámmal rendelkezik, és nagyobb fizetést tud adni a saját milicistáinak, mint a libanoni kormány a saját hivatalos haderejének” – tette hozzá Nagy Dávid.

Szóval ezeket a pontokat kellene orvosolnia Libanonnak. Az Egyesült Államok is ígéretet tett, hogy segít ebben Libanonnak, és kapacitálja a nemzetközi közösséget arra, hogy segítsenek a libanoni haderő fejlesztésében, hogy képes legyen a Hezbollah erejét visszaszorítani, és erre ne Izraelnek kelljen lépéseket tennie, hanem saját erőiből meg tudja tenni – fogalmazott, hozzátéve: ebben egyébként Izrael is partner, ez is benne van a megállapodásban. Egyfajta „pilot övezeteket” hoznának létre, ahol fokozatosan megtörténne az izraeli kivonulás, és ezzel párhuzamosan a libanoni haderő pedig fokozatosan átvenné ezeknek a területeknek az irányítását, és bebizonyíthatná, hogy mennyire ütőképes, és mennyire képes távol tartani a Hezbollah erejét ezektől a területektől – mondta.

Nagy kérdés, hogy mi lesz a Hezbollahhal? Egy átlagos országban nem létezhetnek nem állami fegyveres csoportok, beszüntetik őket, a fegyvereiket pedig elveszik. De a Hezbollah leszerelésnek kérdése nagyon nehéz. Nem egy tipikus terrorszervezetről van szó.

A Hezbollah egy több lábon álló „hibrid” terrorszervezet.
  • Például politikai pártot működtet, a Hezbollah bent van a libanoni parlamentben, a frakciójuk vétójoggal rendelkezik,
  • de a Hezbollah egy komoly szociális hálót is működtet, főleg Dél-Libanonban a síita közösségen belül, ahol oktatást, egészségügyet, nyugdíjrendszert, óvodákat, iskolákat működtet,
  • saját tévécsatornája is van a szervezetnek,

tehát egy olyan hibrid szervezetről van szó, ami nem csupán egy klasszikus terrorszervezet, hanem ezen túlmutató politikai, szociális lábbal is rendelkezik, komoly beágyazottsággal a libanoni társadalomban, elsősorban a síita közösségen belül, tehát ezért is nagyon nehéz a szervezet felszámolása – vélekedik a szakértő.

Libanon kaphat segítséget Izraeltől. De az Egyesült Államok is a megállapodás harmadik aláíró fele, és elsősorban ő fog minden segítséget megadni Libanon számára – folytatta Nagy Dávid, aki szerint az európai államok is partnerek ebben. Történelmi okokból fakadóan Franciaország nagyon aktív Libanonban és a libanoni segélyezésben, és még aktívabb szeretne lenni. Egyébként idén februárban még maga az akkori magyar külügyminiszter is ígért támogatást a libanoni hadsereg fejlesztése számára, hogy a célokat, elsősorban a Hezbollah lefegyverzését el tudja érni. Ez egy nehéz cél, hiszen az elmúlt években, évtizedben ez nem igazán járt sikerrel.

2006-ban például ENSZ-határozat született arról, hogy Dél-Libanonban semmilyen más fegyveres haderőnek nem szabadna állomásoznia a libanoni hadseregen kívül.

Az elmúlt évtizedekben ez korántsem valósult meg. Tehát van egy óvatos szkepticizmus az egész megállapodás kapcsán, de olyan kijelentéseket tartalmaz a mostani megállapodás, olyan vállalásokat, olyan célkitűzéseket tesz, amikre ilyen formában, ilyen erősen nem volt példa az elmúlt évtizedben – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, biztonság- és védelempolitikai szakértő az InfoRádióban.

Az interjút Ignáth Márk készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: 77 év után most békét köthet Izrael és Libanon – de ez nem rajtuk fog múlni

egyesült államok

izrael

libanon

hezbollah

nagy dávid

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: 77 év után most békét köthet Izrael és Libanon – de ez nem rajtuk fog múlni

Szakértő: 77 év után most békét köthet Izrael és Libanon – de ez nem rajtuk fog múlni
Az Egyesült Államok közvetítésével Izrael és Libanon egy trilaterális keretmegállapodást írt alá Washingtonban június 26-án. Bár egyezmény még nem békeszerződés, de komoly lehetőség nyílhat az 1948-49 óta tartó háborús állapot lezárására. Mindez azonban azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e kikerülnie Libanonnak a Hezbollah szorításából – erről beszélt az InfoRádióban Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, biztonság- és védelempolitikai szakértő.
Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a kétszer is egyenlítő csodacsapatot a foci-vb-n

Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a kétszer is egyenlítő csodacsapatot a foci-vb-n

Lionel Messi rekorddöntő újabb gólja után is csak 1-1-re végzett a rendes játékidőben a címvédő Argentína és a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság a foci-vb-n. Az afrikaiak még a hosszabbításban is tudtak egyenlíteni, de a vége 3-2 lett az argentinok javára, így Messiék nézhetnek szembe a Mo Szalah vezette Egyiptommal a nyolcaddöntőben.
 

Kolumbia legyőzte Ghánát, ezzel teljes a nyolcaddöntő mezőnye a foci-vb-n

A „fáraók” bírták jobban az idegek csatáját, Ausztrália két büntetőt is hibázott

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.06. hétfő, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hétvégén sem pihen a Tisza-kormány: nyílt pályázat az egyetemi alapítványok vezetésére

Hétvégén sem pihen a Tisza-kormány: nyílt pályázat az egyetemi alapítványok vezetésére

Szombaton is érkeznek a belpolitikai hírek, a kormány nyilvános pályázatot írt ki az alapítványi formában működő egyetemek kuratóriumi tagságára. Emellett továbbra is az uniós források felhasználása és a költségvetés helyzete a legfontosabb gazdasági téma. Szombati híreink a kormányzati munkáról percről percre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés az MTA-tól: csodálatos égi jelenség ragyoghatja be a hazai égboltot a hétvégén

Rendkívüli bejelentés az MTA-tól: csodálatos égi jelenség ragyoghatja be a hazai égboltot a hétvégén

Az elmúlt napok intenzív naptevékenységének köszönhetően a hétvégén akár Magyarország felett is megjelenhet a sarki fény.

BBC
Business Sport Travel Science
Taylor Swift marries Travis Kelce in NYC ceremony officiated by Adam Sandler

Taylor Swift marries Travis Kelce in NYC ceremony officiated by Adam Sandler

It was the bash of the century, with celebrities from singer Benson Boone and actor Hugh Grant to model Gigi Hadid and actor Ethan Hawke in attendence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 4. 08:18
Beperelték a Teslát egy halálos autóbaleset miatt
2026. július 4. 06:32
Iskolai botrány: Adolf Hitler képe is bekerült az évkönyvbe
×
×