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Nyitókép: Pexels.com

Egy nap unalom, aztán… – időjárás

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Szombaton száraz időre készülhetünk, míg vasárnap hazák északi, északnyugati felén helyenként már előfordulhat zápor, esetleg zivatar.

A következő napokban igazi átlagos nyári időjárásra számíthatunk, már ami a hőmérsékletet illeti, azonban olykor nedvesebb léghullámok érkeznek majd a Kárpát-medence térségébe, a tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon peremén – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Vasárnap helyenként, nagyobb eséllyel az ország északi, északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi, északnyugati szelet, az ég is megdörrenhet.

Nemcsak a nedvesebb, de melegebb levegő is érkezik, így a jövő héten napról napra emelkednek a napi maximumok.

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Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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