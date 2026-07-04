Egy nap unalom, aztán… – időjárás

A következő napokban igazi átlagos nyári időjárásra számíthatunk, már ami a hőmérsékletet illeti, azonban olykor nedvesebb léghullámok érkeznek majd a Kárpát-medence térségébe, a tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon peremén – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Vasárnap helyenként, nagyobb eséllyel az ország északi, északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi, északnyugati szelet, az ég is megdörrenhet.

Nemcsak a nedvesebb, de melegebb levegő is érkezik, így a jövő héten napról napra emelkednek a napi maximumok.