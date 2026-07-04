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biker with her bicycle next to the Lake Balaton active holiday ride round lake .
Nyitókép: I love takeing photos and i thin/Getty Images

Új szabad partszakasszal gyarapodott a népszerű balatoni település

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Alsóörsön megnyitották a korábbi ELMŰ-mólót, ezzel tovább bővült az ingyenesen megközelíthető balatoni partszakaszok sora.

Újabb szabadon látogatható partszakasszal gazdagodott Alsóörs. A településen megnyitották a korábbi ELMŰ-mólót, amely 125 méter hosszú szabad partszakaszon várja a sétálókat és a Balaton szerelmeseit mindennap 6 és 22 óra között – írja a veol.hu.

A település polgármestere, Hebling Zsolt kiemelte: miközben több balatoni településen egyre kevesebb a szabadon elérhető vízpart, Alsóörsön már több mint egy évtizede éppen az ellenkező folyamat figyelhető meg. Azt is hangsúlyozta, hogy a Marina móló magánterülete immár tíz éve szabadon megközelíthető, emellett az önkormányzat korábban az államtól is kapott olyan területeket, amelyek szintén a közösséget szolgálják.

A városvezető háláját fejezte ki a korábbi ELMŰ-móló tulajdonosának képviselője, Kobulniczky Tamás felé, amiért lehetővé tették a partszakasz megnyitását. Mint mondta, az intézkedés tovább növeli a településen szabadon használható balatoni partok arányát, amely az itt élők és az Alsóörsre látogatók számára egyaránt kedvező.

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