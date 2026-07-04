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Fél-albínó harcsával döntött rekordot egy szolnoki horgász – videó

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Nem akármilyen hallal döntötte meg tavalyi rekordját egy népszerű horgász-videós.

Horgászsiker született a Tiszán, mellyel két szolnoki pecás büszkélkedhet. A nagy vízi kaland minden pillanatát rögzítették: a képsorok valóban elképesztőek – írja a szoljon.hu.

Szente Attila horgász-videós először azt hitte, nem is olyan nagy a hal, amit éppen fáraszt, azonban hamarosan a felszínre bukkant a termetes harcsa. A meglepetéstől még a sokat látott horgásznak is tátva maradt a szája, melyen aztán egy cifra káromkodás csúszott ki – nem véletlenül.

A hal rekordméretűnek bizonyult, ráadásul a színezete is különleges.

A feszült és izgalmas fárasztás után a felszínre bukkanó ragadozó minden várakozást felülmúlt: a szerencsés horgászok egy gyönyörű, mintás fél-albínó harcsát tarthattak a kezükben. A hivatalos mérés során kiderült, hogy a hal teljes hossza eléri a 202 centimétert, ezzel Szente Attila megdöntötte eddigi rekordját.

A sikeres fotózást és dokumentálást követően a horgászok a sportszerűség jegyében kíméletesen visszaengedték a folyóba a kapitális harcsát, hogy az a jövőben másnak is legalább akkora élményt és életre szóló kalandot nyújtson, mint amilyet nekik adott:

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