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Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja második fordulójának Németország-Elefántcsontpart mérkõzésén a torontói BMO Field Stadionban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Eduardo Lima

Nagelsmann távozik a német szövetségi kapitányi posztról, Kloppot akarják

Infostart / MTI
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Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya - jelentette be pénteken délben a német szövetség (DFB).

A DFB kiemelte közleményében, hogy Jürgen Kloppot, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzőjét, a salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetőjét szeretnék megnyerni utódjának.

A szövetség vezetői kérték a 38 éves Nagelsmannt, hogy távozzon posztjáról a világbajnoki búcsút követően, ő pedig ezt követően úgy döntött, hogy beadja a lemondását.

„A Német Labdarúgó Szövetség köszönetét fejezi ki Julian Nagelsmannak a 2023 szeptembere óta végzett munkájáért. Magas fokú elkötelezettség és rendkívüli ambíció jellemezte. Julian Nagelsmann emellett rendkívül felelősségteljes és őszinte ember, akit mindannyian nagyra becsülünk” – fogalmazott Bernd Neuendorf DFB-elnök, aki hozzátette: Klopp jelezte, hogy „alapvetően hajlandó elvállalni a feladatot”, és már felvették vele a kapcsolatot a hivatalos tárgyalások miatt. Az 59 éves Klopp a vb alatt szakkommentátorként dolgozott.

A német csapat hétfőn a 32 között 11-esekkel búcsúzott Paraguayjal szemben – Nagelsmann akkor még kizárta, hogy a lemondana –, a 2018-as és 2022-es vb-n pedig a csoportból sem sikerült továbbjutnia.

A válogatott következő mérkőzése szeptember 24-én lesz a Nemzetek Ligájában a most a vb-n szintén 11-esekkel búcsúzott Hollandia ellen.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Nagelsmann távozik a német szövetségi kapitányi posztról, Kloppot akarják

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