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A Rubik’s Tetris nevű tetrimino-párosító fejtörő kockajáték.
Nyitókép: rubiks.com

Megalkották a Tetris és a Rubik-kocka ötvözetét, ez most az egyik legnehezebb fejtörő játék

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Bár az új játék a nosztalgiára épít, nem csak egy emléktárgy. Az új logikai játék ugyanis teljesen ismeretlen szabályrendszert vezet be, így még a rutinos Rubik-kockásoknak is nagy kihívást jelent.

Megalkották két legendás játék, a Tetris és a Rubik-kocka ötvözetét, a Rubik’s Tetrist, ami egy tetrimino-párosító fejtörő kockajáték – írja a hvg.hu.

Bár teljesen más közegből érkeztek (a Rubik-kocka Rubik Ernő találmánya 1974-ből, míg a Tetris videójáték 1984-ben jelent meg a Szovjetunióban), mindkettő ugyanarra épít: a térbeli gondolkodásra és a mintafelismerésre. A Rubik-kockát kézzel kell kiforgatni, a Tetrisnek pedig az a lényege, hogy a felülről leeső, különböző alakú blokkokat (tetrominókat) úgy kell forgatni és elhelyezni, hogy azok vízszintes, hézag nélküli sorokat alkossanak. Ha egy sor megtelik, az eltűnik, és pontot lehet kapni érte.

A két játék ötvözete, a Rubik’s Tetris olyan, mint egy hagyományos, 3×3-as Rubik-kocka. A klasszikus piros, kék vagy zöld lapok helyett viszont minden oldalon a Tetris ikonikus elemei, a tetrominók darabjai láthatók. Ennél a játéknál nem arra kell törekedni, hogy minden oldal egyszínű legyen, hanem

ki kell használni azt a tényt, hogy mind a hét Tetris-tetromino megjeleníthető a Rubik-kocka lapjain található 3x3-as rácsokon belül. Ha jól forgatunk, akkor a végén összeállnak a megfelelő Tetris-alakzatok a hat oldalon.

Az új logikai játékot teljesen új szabályrendszer szerint kell játszani, így még a rutinos Rubik-kockásoknak is meggyűlhet vele a bajuk. A különleges kocka nemzetközi forgalmazása már elindult 15 dolláros (4600 forintos) áron, de Magyarországon sajnos még nem lehet megvásárolni.

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Kezdőlap    Tudomány    Megalkották a Tetris és a Rubik-kocka ötvözetét, ez most az egyik legnehezebb fejtörő játék

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