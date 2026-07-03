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Az argentin Lionel Messi ünnepli elsõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja elsõ fordulójának Argentína-Algéria mérkõzésén az Arrowhead Stadionban, Kansas Cityben 2026. június 16-án. A mérkõzést Argentína nyerte 3-0-ra. Mindhárom gól Messi szerezte.
Nyitókép: MTI/AP/Ed Zurga

Furcsa adat: Messi futotta a legkevesebbet az egész világbajnokságon

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Ő rúgta a legtöbb gólt, de ő futotta a legkevesebbet 618 játékos közül – érdekes statisztika érkezett.

Érdekes adatokat közölt az erre szakosodott Opta, az egyikben Lionel Messi az első, a másikban az utolsó – írja a Telex összefoglalója.

Összesítették a csoportkörben azon játékosok közül, akik legalább kilencven percet a pályán töltöttek, ki futott a legkevesebbet. 618 játékos statisztikáit bogarászták végig. Közülük a címvédő argentin válogatott csapatkapitánya, a 39 éves Messi gyűjtötte össze a legkevesebb métert, vagyis a 618. helyet csípte el.

Meccsenként átlagban 8,1 kilométert futott.

Algéria (3-0) ellen 80 percet kapott, Ausztriával szemben (2-0) végig a pályán volt, míg Jordánia (3-1) ellen fél órára cserélte be őt Lionel Scaloni kapitány. De eközben Messi a három csoportban lejátszott meccsen hat gólt lőtt, az Algéria elleni mesterhármasával mindjárt rekordot is döntött.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Furcsa adat: Messi futotta a legkevesebbet az egész világbajnokságon

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