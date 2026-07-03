Érdekes adatokat közölt az erre szakosodott Opta, az egyikben Lionel Messi az első, a másikban az utolsó – írja a Telex összefoglalója.

Összesítették a csoportkörben azon játékosok közül, akik legalább kilencven percet a pályán töltöttek, ki futott a legkevesebbet. 618 játékos statisztikáit bogarászták végig. Közülük a címvédő argentin válogatott csapatkapitánya, a 39 éves Messi gyűjtötte össze a legkevesebb métert, vagyis a 618. helyet csípte el.

Meccsenként átlagban 8,1 kilométert futott.

Algéria (3-0) ellen 80 percet kapott, Ausztriával szemben (2-0) végig a pályán volt, míg Jordánia (3-1) ellen fél órára cserélte be őt Lionel Scaloni kapitány. De eközben Messi a három csoportban lejátszott meccsen hat gólt lőtt, az Algéria elleni mesterhármasával mindjárt rekordot is döntött.