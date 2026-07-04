Beperelték a Teslát egy halálos autóbaleset miatt

Halált okozó gondatlan emberöléssel gyanúsítanak egy texasi férfit, aki Teslájával egy családi házba hajtott, és ezzel halálosan megsebesített egy 76 éves nőt. A sofőr azzal védekezik, hogy a kocsi önvezető funkciója működésben volt a baleset idején – írja az Origo a Reuters beszámolója alapján.

A Tesla Model 3-at vezető, 44 éves Michael David Butler ellen vádat emeltek. A házban tartózkodó, 76 éves Martha Avila olyan súlyosan megsérült, hogy később a kórházban meghalt. A férfi a mentősöknek is azt mondta, hogy a jármű autopilot módban volt a baleset idején.

Michael David Butler saját elmondása szerint egy DoorDash-kiszállítás közben a fedélzeti érintőképernyőn zenét váltott, majd elájult.

A nyomozás során azonban kiderült, hogy a becsapódás előtt majdnem 117 kilométer/órás sebességgel hajtott, ami több mint a kétszerese a megengedettnek.

A vizsgálat szerint az ütközést megelőző egy percben a fékpedált egyáltalán nem használták. A toxikológiai vizsgálatok nem mutattak ki alkoholt vagy kábítószert a férfi szervezetében.

A történtek hatalmas felháborodást váltottak ki, és még a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk is megszólalt az ügyben. A milliárdos üzletember szerint a full self-driving rendszer lakóövezetekben lassan közlekedik, a vállalat egyik szoftverfejlesztési vezetője pedig úgy nyilatkozott, hogy Michael David Butler

a gázpedál teljes lenyomásával felülbírálta az önvezető funkció működését.

A balesetet az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság is vizsgálja. A mostani ügy újabb nagy kellemetlenséget jelent a Teslának, melynek vezetéstámogató rendszereivel kapcsolatban 2016 óta csaknem 50 külön vizsgálat indult, és ezek közül több halálos balesethez kapcsolódott.

Az elhunyt nő családja pert indított a Tesla ellen. Álláspontjuk szerint a vállalat gondatlanságot követett el, mert nem figyelmeztette a felhasználókat az önvezető rendszerek feltételezett hiányosságaira.

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