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Teljes hajózár lesz érvényben július 5-én a szentendrei Duna-ágon a Postás Strandtól egészen Budakalászig: ekkor tartják az Open Water Tournament (OWT) immáron hagyományosnak számító úszását. Hatszáz jelentkező élheti át az élményt, hogy milyen érzés a nyílt folyón megtenni 5 kilométert.
Nyitókép: Open Water Tournament

Jön az év egyik legkülönlegesebb eseménye a Dunán

InfoRádió

Teljes hajózár lesz érvényben július 5-én a szentendrei Duna-ágon a Postás Strandtól egészen Budakalászig: ekkor tartják az Open Water Tournament (OWT) immáron hagyományosnak számító úszását. Hatszáz jelentkező élheti át az élményt, hogy milyen érzés a nyílt folyón megtenni 5 kilométert.

Az év egyik legkülönlegesebb és egyben legpihentetőbb tömegsporteseményét rendezik meg július 5-én a szentendrei Postás Strand és a budakalászi Ebihal Büfé között. A Magyar Nyíltvízi Úszóbajnokság (Open Water Tournament, OWT) évek óta lehetőséget kínál az amatőr és profi úszóknak arra, hogy az egyik legizgalmasabb nyíltvízi terepen, a Dunában próbálhassák ki magukat és úszva ismerjék meg az országot – írják a szervezők.

A 600 fős rendezvény biztosítása különleges erőfeszítéseket igényel: a hatóságok teljes hajózárat rendelnek el a Duna ezen szakaszára reggel 9 óra és 12 óra között. Emellett az úszókra 7 hajó 30 fős mentőszolgálata vigyáz, a helyszínen lesznek a Pest-Megyei Kutató-Mentő Szolgálat (PMKMSZ) tagjai, valamint a Dunai Vízirendészet közel két tucat vízi járműve is. Az indulók egyesével rajtolnak majd, ezáltal elkerülhető a tömeg kialakulása szárazföldön és vízen egyaránt.

„Az 5,29 kilométeres táv a kezdők számára sem okozhat nehézséget. A 4-5 km/h sodrás gondoskodik arról, hogy a résztvevőknek még csak tempózniuk se nagyon kelljen: elég felfeküdni a vízre, gyönyörködni a Szentendrei-sziget, vagy éppen a Lupa-sziget partvidékében. Egy óra alatt erőlködés nélkül is célba ér az ember. A profik természetesen versenyezhetnek az órával is. Huszonkét fokos kellemes vízhőmérséklettel számolunk. A regisztráció idén is a PMKMSZ munkáját és a verseny megvalósítását támogatja” – mondta el Mezős Balázs főszervező, az OWT alapítója.

A Duna-átúszás után augusztus 15-én a Gyékényesi Kotró-tónál folytatódik az idei OWT. A két versenyre a www.openwatertournament.hu oldalon lehet nevezni.

Augusztus 29-én pedig jön a várva várt, 2026-ban újra feléledő legendás budapesti esemény: a Generali OWT Duna-átúszás: a belvárosi panoráma olyan élményt ad, amit egyszer mindenkinek át kell élnie – zárul a közlemény.

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