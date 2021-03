A héten befejeződhet a 80 év felettiek oltása itthon - a nap hírei

Ezen az oltási héten minden eddiginél több, mintegy 500 ezer adag vakcina beadására lesz lehetőség - mondta az operatív törzs tájékoztatóján az oltási munkacsoport vezetője. György István bejelentette: a 80 évesnél idősebbek, akik eddig nem kaptak értesítést, azonnal megkapják az oltást, a háziorvosok értesítik őket. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elmondta: Kínából ma újabb 450 ezres vakcina-szállítmány érkezett, eddig összesen 1 millió adag Sinopharm jött az országba. A regisztrált 60 év felettiek beoltása húsvétig megtörténhet, az első félévben pedig minden 18 év feletti megkaphatja a koronavírus elleni védőoltást.

Újabb 8312-vel nőtt a koronavírus fertőzöttek száma, elhunyt 172 többségében idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 128 408-ra emelkedett. Kórházban 8.329 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 911-en vannak lélegeztetőgépen. Az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján felhívta a figyelmet, hogy február közepe óta duplájára nőtt a kórházban ápoltak száma, a lélegeztetőgépen lévők száma pedig háromszorosára. Az elmúlt héten diagnosztizáltak átlagéletkora alig 44,5 év.

A koronavírus világjárvány kezelését célzó közös együttműködés lehetőségeit vitatta meg az izraeli miniszterelnök a magyar és a cseh kormányfővel Jeruzsálemben. Közös tájékoztatójukon Benjamin Netanjahu elmondta, több ötlet napirendre került, köztük például a zöld útlevelek, vagyis a koronavírus elleni beoltottságot bizonyító igazolványok elfogadása. A hármas csúcstalálkozón részletesen tárgyaltak arról is, miként vonhatnák be Magyarországot és Csehországot az Izraelben tervezett nemzetközi vakcinagyártásba.

Koronavírus-tesztek gyártásában fog együttműködni Magyarország egy izraeli vállalattal. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben úgy nyilatkozott: mivel a vírusnak várhatóan új mutációi is meg fognak jelenni, illetve nem világos, hogy a védőoltások mennyi ideig adnak immunitást, a jövőben is biztosan szükség lesz nagy mennyiségben jó minőségű tesztekre.

Nyilvánosak a koronavírus elleni kínai és orosz vakcinák beszerzéséről szóló szerződések. A dokumentumokat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán is megosztotta. A miniszter kiemelte: arra kérik az Európai Bizottságot is: hozza nyilvánosságra a Brüsszel által kötött szerződéseket. Korábban a tárcavezető a kormányinfón arról is beszélt: az uniós vakcina-árakat nem lehet nyilvánosságra hozni, de a 2 orosz oltás 17 euróba, a kínai 63 euróba kerül, a nyugati vakcinák olcsóbbak.

Magyarországon a járványhelyzetben sincs gond az élelmiszer-biztonsággal, az továbbra is világszínvonalú - erősítette meg az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár. Bognár Lajos az InfoRádió Aréna című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nébih több tájékoztatóanyagot készített az élelmiszervállalkozások számára, hogy a járványhelyzetben hogyan lehet fenntartani a biztonságos termelést. Hangsúlyozta: a házhozszállítás folyamatát fokozottan vizsgálták.

Elfogadta új Magyarország-stratégiáját az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatótanácsa. Az EBRD új országstratégiája hangsúlyozza, hogy a 2014-től a koronavírus-járvány előtti utolsó teljes évig, 2019-ig tartó időszakban a magyar gazdaság növekedése volt a legerőteljesebb a közép-európai és a balti uniós térségen belül.

Magyarország és Lengyelország keresetet nyújtott be az uniós költségvetés védelmét szolgáló jogállamisági mechanizmus miatt. Korábban a magyar és a lengyel miniszterelnök közölte: a két állam az Európai Unió Bíróságától kéri annak a megállapítását, hogy a rendelet megfelel-e a közösségi jognak. A szabálytalanságok esetén csökkentenék az adott országnak jutó uniós források összegét.

Mintegy 530 millió eurós kiegészítő pénzügyi támogatási csomagot terjesztett elő az Európai Bizottság 17 uniós tagállam járványellenes vészhelyzeti intézkedéseinek segítésére. Az összegből Magyarország csaknem 40 millió eurót kaphatna. A finanszírozás orvosi és egyéni védőeszközökre, a lakosságnak nyújtott sürgősségi támogatásra, valamint a betegség terjedésének megelőzésére, nyomon követésére szánt állami kiadásokat segít fedezni.

Uniós alkalmazásra ajánlotta a Johnson & Johnson csoporthoz tartozó belga Janssen koronavírus elleni oltóanyagát az Európai Gyógyszerügynökség. A vakcina forgalmazását az Európai Bizottságnak kell hivatalosan engedélyeznie. Ez a negyedik készítmény, amely az unió gyógyszerfelügyeleti hatósága szerint hatékony az új típusú koronavírus ellen, de az első, amely egydózisú.

Az Európai Gyógyszerügynökség és a brit gyógyszerfelügyelet sem lát arra utaló jelet, hogy az AstraZeneca oltóanyaga okozott volna vérrögképződést. A vakcina az uniós hatóság szerint továbbra is beadható. Előzőleg több ország, Dánia, Norvégia és Izland is bejelentette: elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztik az AstraZeneca oltóanyagának használatát.