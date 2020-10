Lelki elsősegély: az egészség nem egyenlő a betegség hiányával

Az egészség nem egyenlő a betegség hiányával, hanem a teljes testi, lelki és szociális jólét is hozzátartozik – figyelmeztet Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke az InfoRádióban.

A szakértő úgy látja, hogy korábban nem sokat tettünk a lelki egészségünkért, de az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerül ez a kérdés. A telefonhívások tapasztalata az, hogy ilyen csatornán az emberek egyre inkább mernek beszélni azokról a fájdalmakról, amiket a környezetükkel nem osztanak meg, hogy megszabaduljanak ezektől a terhektől. Ez minden korosztályra egyaránt jellemző, a tizenévesek is hívják a lelkisegélyt, nők is, férfiak is, de csoportonként más jelent problémát.

Az idősebbeket a magány és az egészségügyi problémák nyomasztják,

a fiatalok többnyire a párkeresés, a tanulás, a család kapcsán felmerülő gondok miatt telefonálnak,

a középkorúak anyagi és munkahelyi nehézségeikről, valamint a gyászukról beszélnek elsősorban.

Dudás Erika elmondta, hogy vannak, akik azért hívják őket, mert a környezetükben nem lelnek támaszra, illetve a családban mindenkit terhel a probléma, sokaknál pedig nem alakult ki a támaszkereső magatartás, és gyakran szégyellik a nehézségüket, anomim, telefonon keresztül viszont könnyebben megnyílnak, mint személyes beszélgetésben. A depresszió súlyos betegség Az Európai Unió országaiban a lakosság mintegy 7 százaléka szenved depresszióban. A betegség gyakorisága 15 év alatt a másfélszeresére nőtt, a betegek várható élettartama pedig a depresszió következtében 10-25 évvel kevesebb. Magyarországon a tartós munkaképesség csökkenés ötödét okozza mentális probléma.

Október 10. a lelki egészség világnapja. Dudás Erika szerint a világnap abban tud segíteni, hogy ennek hallatán az ember végiggondolják, lelkileg minden rendben-e velük, figyelnek a környezetükben élőkre, esetleg érdeklődnek olyanoknál a hogylétükről, akikről régen hallottak.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

