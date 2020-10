Az általános higiéniáról ad visszajelzést a covid-felületteszt

A teszt, amely egy-két napon belül ad eredményt laborkapacitástól függően, a fertőzés terjedését, annak bekövetkezését segíthet megállítani, mondta el dr. Micsinai Adrienn mikrobiológus, a Wessling Hungary Kft. Munkatársa az InfoRádiónak.

"Egyre erősödnek azok a hangok, amelyek szerint a koronavírus képes a levegőben kisebb aeroszolrészecskékben, fertőzőképesen megmaradni" - mondta el.

Hogy a vírus pontosan meddig mutatható a levegőben, az sok környezeti paramétertől függ a szakember szerint, aki úgy véli, egy két nappal későbbi figyelmeztetés is érték, rámutat arra, hogy közös feladatunk egymásra ügyelni.

Micsinai Adrienn szerint ha valaki orra alá húzott maszkkal dolgozott és így terjesztette a vírust, afelé üzenet lehet a felületteszt eredménye arról, hogy ha helyes maszkviselést kérnek tőle, annak oka van.

Korábbi eredmények szerint rézen négy óráig, műanyagon és acélfelületen pedig akár három napig is fertőzőképes maradhat a koronavírus. Aeroszol formájában három óráig volt életképes a vírus ebben a tavasszal a New England Journal of Medicine-ben közölt kísérletben, melynek kapcsán a kézmosás jelentőségére hívták fel a figyelmet.

Később újabb rekord született: ugyan egy spray aeroszoljában a vírus csak 3 órán keresztül maradt életben, annak műanyag flakonján

kilenc nap elteltével is azonosítható volt.

A rozsdamentes acél konyhakés pengéjén 48 órán keresztül, kartonpapíron, italos kartondobozok és könyvek felületén 1-4 napig is túlélhet. Nyers fán négy napig, kezelt fafelületeken, például bútorok felszínén akár hat napig is tudtak vírust detektálni. Felülettisztítás a megelőzés érdekében A CDC, az amerikai járványügyi hivatal szeptemberi útmutatója szerint: - a felületek szappanos vizes lemosása csökkenti a járány terjedésének esélyét.

- Fertőtlenítőszerek használatával tovább csökkenthető a veszély.

- Ha a fertőtlenítőszer nem beszerezhető, 70 százalékos alkohollal is lehet fertőtleníteni

- Lehetőleg kesztyűben és maszkban érdemes végezni a felülettisztítást, alapos kézmosással zárva a folyamatot

- A melegebb idő és a napfény csökkenti a vírus túlélését a felületeken

Nyitókép: WESSLING Hungary