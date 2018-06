Befogják az abonyi medvét

Egy erdős részen kerítették be az állatot, altatólövedékkel akarják elkábítani.

A Pest megyei Abonnyal szomszédos Kocsér faluban, egy erdőben bukkantak rá a medvére, amelyik hétfő hajlnalban alaposan ráijesztett az abonyiakra - írja a MiAbonyunk.hu.

Mint arról beszámoltunk, a ragadozó az abonyi lakóházak között bóklászott, majd az általános iskola kertjén keresztül távozott a Szolnokhoz közeli településről.

Pécs, 2016. október 20. A pécsi álletkert új, Nikoláj nevű hatéves barna medvéje (Ursus arctos) 2016. október 20-án. MTI Fotó: Sóki Tamás

Május-júniusban van a medvék párzási időszaka, ilyenkor akár több száz kilométert is bejárnak, és a természetes élőhely szűkölése miatt egyre gyakrabban lakott területre tévednek. Több mint egy hete is láttak egy medvét Somoskőújfalun, azóta gyakorlatilag kétnaponta bukkant fel valahol. Pétervásárán, Kálon, Füzesabonyban is feltűnt.

A MiAbonyunk.hu úgy tudja, hogy egy hároméves hím medvéről van szó, és állatvédők próbálják majd elaltatni, de az nem világos, hogy utána hova viszok az állatot.