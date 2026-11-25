Az autóipar egyik legnagyobb dilemmája ma már nem csupán az, hogy az elektromos vagy a belső égésű hajtás a jobb, hanem az is, honnan származik az energia, amellyel a járműveket mozgatjuk. A Toyota október 16-án, Brüsszelben közzétett hivatalos állásfoglalásában arra kérte az Európai Uniót, hogy vezesse be a VEEF (Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels) elnevezésű járműkategóriát. Ebbe azok a belső égésű motoros autók tartoznának, amelyek kizárólag meghatározott, megújuló üzemanyagokkal üzemelnek – és amelyek a javaslat szerint ugyanolyan szabályozási elismerést és kedvezményeket kapnának, mint a villanyautók – olvasható az autoszektor.hu cikkében.

Maradék biomasszából készülő üzemanyag adna új esélyt

A koncepció alapját a második generációs bioüzemanyagok adják, amelyeket nem élelmiszernövényekből, hanem mezőgazdasági melléktermékekből, szerves hulladékból és maradék biomasszából állítanak elő. Ezek legnagyobb előnye, hogy egyes változataik komolyabb átalakítás nélkül használhatók a már meglévő benzin- és dízelmotorokban, valamint a jelenlegi töltőállomás-hálózaton keresztül is terjeszthetők.

A Toyota számításai szerint Európában elegendő biomassza állhat rendelkezésre ahhoz, hogy ezek az üzemanyagok 2040-ig érdemben mérsékeljék a kontinensen futó, mintegy 300 milliós belső égésű motoros járműállomány kibocsátását. A japán gyártó ráadásul már a gyakorlatban is tesztelte a megoldást: a BMW-vel, a Boschsal és a Repsollal közösen Spanyolországban fél éven át mintegy húsz sorozatgyártású autót üzemeltettek százszázalékos megújuló üzemanyaggal, érdemi teljesítménycsökkenés nélkül. Annak érdekében pedig, hogy a VEEF-autókba ne lehessen hagyományos fosszilis üzemanyagot tankolni, a Bosch olyan érzékelő- és nyomonkövetési rendszereken dolgozik, amelyek felismerik az üzemanyag típusát, és letiltják a nem megfelelő energiahordozó használatát.

Tényleg „nulla” a kibocsátás?

A javaslat legvitatottabb pontja maga a nulla kibocsátás fogalma. A megújuló üzemanyaggal hajtott motorok ugyanis az égés során továbbra is bocsátanak ki szén-dioxidot, nitrogén-oxidokat és egyéb légszennyező anyagokat – a környezeti előny csupán abból fakad, hogy az alapanyagként szolgáló növényi hulladék korábban megkötött szenet a légkörből, így a teljes életciklus nettó mérlege kedvezőbb lehet. Emellett az üzemanyag előállítása is energiát igényel, a jelenlegi gyártási kapacitások pedig messze elmaradnak a teljes európai autópark igényeitől, miközben a korlátozottan elérhető biomasszáért a repülés és a hajózás is versenybe száll.

Döntő pillanatban érkezett a javaslat

A Toyota lépése éppen akkor került napirendre, amikor az EU a 2035-ös kibocsátási célok felülvizsgálatáról tárgyal: az Európai Bizottság korábban 90 százalékra mérsékelné a kötelező csökkentést (a fennmaradó 10 százalék kompenzálásával), Németország és Franciaország pedig október közepén a kötelező kompenzáció eltörléséről is megállapodott.

A japán gyártó szerint

nem a villanyautók ellen, hanem azok kizárólagossága ellen kell érvelni.

A hibridek, az elektromos és hidrogénüzemű modellek mellett a megújuló üzemanyagoknak is helye van az átállásban. A cég már egy új generációs, megújuló üzemanyagokkal is kompatibilis hibrid rendszeren is dolgozik, amely három éven belül debütálhat a következő Corollában, 15 százalékkal alacsonyabb fogyasztást célozva. Hogy Brüsszel végül elfogadja-e a szemléletváltást, az nagyrészt azon múlik majd, előállíthatók-e a megújuló üzemanyagok kellő mennyiségben, megfizethető áron és hitelesen ellenőrzött környezeti mérleggel.