A Vas megyei rendőrök novemberben többször mértek sebességet a térség gyorsforgalmi útjain, mivel az elmúlt időszakban több súlyos és halálos kimenetelű baleset történt az M80-as autóúton – írja a police.hu.

A mérések kiszűrték, hogy egy magyar sofőr az M80-ason a megengedett 110 km/óra helyett 170 km/órás sebességgel haladt, amiért 100 ezer forintra bírságolták.

Egy másik külföldi autós az M86-as autóúton, Vátnál 110 helyett 180 km/órával hajtott, amiért 140 ezer forintos büntetést kell fizessen.

A rendőrség figyelmeztet, hogy a nagyobb sebesség jelentősen megnöveli a balesetek kockázatát, és a szabályszegő sofőrök magatartásukkal a sajátjukon kívül mások életét is veszélyeztetik.