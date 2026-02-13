Olcsóbb lesz a mobilparkolás

Tavaly nagyjából 34 millió mobilparkolás történt Budapesten. Az intézkedés évente két és fél milliárd forintot hagy az autósoknál, az e-matrica díjának korábbi eltörlésével együtt pedig összesen hatmilliárd forintos megtakarítást jelent – írja a Magyar Nemzet összefoglalója.

„Újabb jó hír a magyar autósoknak. Március 16-a után, ha valaki mobiltelefonon parkol, akkor nem kell kényelmi díjat fizetnie” – jelentette be a Facebook-oldalán Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár, akirról is beszélt, mit jelent a változás a mobilparkolást használóknak.

Tavaly csupán Budapesten nagyjából 34 millió mobilparkolás történt, amelynek a kényelmi díja két és fél milliárd forint. A jövőben ez a pénz is a fővárosi autósok zsebében marad.

„Azzal az intézkedéssel, hogy március 16-ától eltöröljük, országosan évente három és fél milliárd forint marad az autósok zsebében” – jelezte Solymár Károly Balázs, hozzátéve: tavaly szeptemberben az e-matrica után törölték el a kényelmi díjat, az évente két és fél milliárd megtakarítást okoz, úgyhogy ezzel a két intézkedéssel együttesen hatmilliárd forintot hagynak az autósok zsebében.

A rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben, és mivel a veszélyhelyzetre vonatkozik, a hatálya egyelőre 2026. március 16-tól május 1-ig érvényes.