Megfagyott a szemtanúk ereiben a vér a lángoló kerekű török kamion láttán

Veszélyes helyzetet okozott egy teherautó kigyulladt kereke január 26-án az M43-as autópályán.

Mint a Police.hu képes beszámolójából kitűnik, a Készenléti Rendőrség Csongrád-Csanád Vármegyei Határvadász Század járőrei a sztráda Szent Gellért pihenőhelyének ellenőrzésekor észrevették, hogy felrobbant egy török rendszámú teherautó pótkocsijának egyik jobb oldali kereke, majd a gumiabroncs azonnal lángra kapott. A határvadászok azonnal megkezdték az oltást a közeli benzinkút tűzoltó készülékeivel. Rövid időn belül sikerült eloltani a lángokat, majd a felhevült hátsó tengelyt vízzel hűtötték a tűzoltók kiérkezéséig.

A tűzoltók a helyszínen megállapították, hogy gyors beavatkozás nélkül a lángok rövid időn belül átterjedhettek volna a jármű teljes rakományára. A pihenőhelyen különösen veszélyes volt a helyzet a benzinkút közelsége miatt.

Személyi sérülés nem történt.