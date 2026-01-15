ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 15. csütörtök
téll, téli gumi, nyomvonal, havazás, időjárás
Nyitókép: Pixabay

Hókotróvá alakította át autóját a dorogi hős, keményen megbüntették érte

Infostart

Az átalakítás nagyjából 10 ezer forintjába került, de ezzel a megoldással sok utcát, autófelhajtót és parkolóhelyet mentesített a hótól. A rendőrök a veszélyesnek ítélt átalakítás miatt több mint 80 ezer forintra bírságolták meg a dorogi szerszámkészítőt, de a „rajongói” összedobták neki az összeget.

A nagy hótakaró és a sok eltakarítatlan út az elmúlt napokban komoly gondokat okozott a közlekedésben. A zord idő és a kedvezőtlen körülmények ellenére sokan akartak autóval útnak indulni, de közel sem mindenki járt szerencsével, mivel számos helyen jó ideig nem takarították el az utakat, utcákat. Főleg azok jártak pórul, akiknek már hajnalban indulniuk kellett. A rendkívüli helyzet cselekvésre késztetett egy 27 éves dorogi szerszámkészítőt, aki a Telex cikke szerint hókotróvá alakította a 25 éves Opel Corsáját, hogy így segítsen a Komárom-Esztergom vármegyei városban élőknek.

Két milliméter vastag, acéllemezből szerkesztett tolólapot tett a kocsija elejére, alul pedig gumiperemet helyezett el. Átalakított autójával napokon keresztül hányta maga előtt a havat a dorogi utcákon. Az átalakítás nagyjából 10 ezer forintjába került, de ezzel a megoldással sok utcát, autófelhajtót és parkolóhelyet mentesített a hótól.

Összesen több mint háromszáz kilométeres távot teljesített hókotró üzemmódban.

A helyiek túlzás nélkül hősként tekintenek a dorogi szerszámkészítőre, aki az elmúlt másfél évtized legnagyobb havazásában sokaknak segített. Ha kellett, vontatókötelet vagy bikakábelt is használt, többször segített beindítani lemerült akkumulátorral veszteglő vagy elakadt autókat a környéken.

Egyes rendőrjárőröket nem zavarta, hogy az Opel hókotróként funkcionált, január 9-én azonban lekapcsolták a szerszámkészítőt.

Végül 84 ezer forintra bírságolták meg a veszélyesnek ítélt átalakítás miatt,

illetve azért, mert a lökhárítóval együtt az első rendszámtáblát is leszerelte, mielőtt felkerült a tolólap a kocsira.

A büntetés miatt sokan felháborodtak, és nem hagyták cserben a segítőkész dorogi szerszámkészítőt, akinek hamar összedobták a teljes összeget.

A Telex érdeklődésére a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az autó átalakítását nemcsak balesetveszélyesnek találták, de nem is volt erre engedélye a dorogi férfinak, mint ahogy az indoklás szerint az első rendszámtábla nélkül sem közlekedhetett volna forgalomban.

A közúti közlekedési szabályok kétrendbeli, kisebb fokú megsértése miatt indítottak eljárást ellene. A rendőrség válaszában hangsúlyozta, hogy a KRESZ szerint csak olyan járművel szabad részt venni a közlekedésben, amelynek műszaki, biztonsági és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A rendőrség tájékoztatása szerint az engedély nélkül átalakított járművek forgalmi engedélyét a helyszínen elveszik. Ez történt ebben az esetben is. A dorogi hősnek némi vigaszt jelenthet, hogy autójának forgalmija éppen a napokban jár le, vagyis mindenképpen le kellett volna vizsgáztatnia.

Bár a dorogi szerszámkészítő csak segíteni akart a zord téli időjárásban, nem ajánlott senkinek, hogy kövesse a példáját.

Az autók és teherautók átalakítására ugyanis szigorú szabályok vonatkoznak. A beavatkozások sem a közlekedésbiztonsági, sem a környezetterhelési tulajdonságaikat nem ronthatják. Ez azt jelenti, hogy az, aki hókotróvá alakítaná az autóját, csak olyan alkatrészeket használhat, amelyekről részletes műszaki dokumentáció készült.

(Nyitóképünk illusztráció.)

segítség

havazás

opel

pénzbírság

dorog

hókotró

szerszámkészítő

