2025. december 24. szerda Ádám, Éva
Egy elmosódott új autó egy bemutatóteremben.
Nyitókép: Getty Images/Fahroni

Durva átrendeződés az új autók piacán

Infostart / MTI

Az Európai Unióban idén novemberben összességében és az év eleje óta is nőtt az új személygépkocsik forgalomba helyezése az egy évvel korábbihoz képest, miközben emelkedett az elektromos járművek piaci részesedése az Európai Autógyártók Szövetsége, az ACEA kedden közzétett jelentése szerint.

Az ACEA összesített adatai szerint novemberben az Európai Unióban összesen 887 491 új személyautót helyeztek forgalomba, ami éves összevetésben 2,1 százalékos növekedést jelent. Az év első tizenegy hónapjában az új autók regisztrációja 9 860 092 darabot tett ki, ami 1,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának volumenét. A szövetség ugyanakkor jelezte, hogy a forgalomba helyezések száma továbbra is elmarad a koronavírus-járvány előtti szintektől.

Az akkumulátoros elektromos autók piaci részesedése 16,9 százalékot tett ki az év első tizenegy hónapjában, ami összhangban van az idei évre vonatkozó előrejelzésekkel, de további növekedésre van szükség a fenntartható átmenet fenntartásához. A hibrid-elektromos járművek bizonyultak a vásárlók legkedveltebb választásának, miközben a plug-in hibridek is folyamatosan erősödnek.

Az év első tizenegy hónapjában az akkumulátoros elektromos autók forgalomba helyezése 1 662 399 darabot ért el az Európai Unióban, ami 16,9 százalékos piaci részesedést jelent. A forgalomba helyezett akkumulátoros elektromos autók száma az előző év azonos időszakához képest 27,6 százalékkal emelkedett, és a növekedést elsősorban a négy legnagyobb piac hajtotta: Németországban 41,3 százalékkal, Belgiumban 10,2 százalékkal, Hollandiában 8,8 százalékkal, valamint Franciaországban 9,1 százalékkal több ilyen járművet helyeztek forgalomba. Novemberben egyedül az akkumulátoros elektromos autók száma 188 730 darabra nőtt, ami 44,1 százalékos bővülést mutat az előző év novemberéhez viszonyítva.

A hibrid-elektromos autók regisztrációja 3 408 907 darabot tett ki január és november között, ami 34,6 százalékos piaci részesedést eredményezett. Ez a kategória az előző év azonos időszakához képest 14,5 százalékkal bővült, köszönhetően a kulcspiacokon tapasztalt növekedésnek: Spanyolországban 26 százalékkal, Franciaországban 24,2 százalékkal, Németországban 8,7 százalékkal, valamint Olaszországban 7,9 százalékkal többet regisztráltak. Novemberben a hibrid-elektromos autók száma 301 819 darabra emelkedett, ami 4,2 százalékos növekedést jelent az előző év novemberéhez képest.

A plug-in hibrid elektromos autók forgalomba helyezése 912 723 darabot ért el az év első tizenegy hónapjában, ami 9,3 százalékos piaci részesedést képvisel, szemben az előző évi 7,1 százalékkal. Ez a kategória 33,1 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, elsősorban Spanyolországban 113 százalékos, Olaszországban 80,6 százalékos, valamint Németországban 62,7 százalékos növekedésnek köszönhetően. Novemberben a plug-in hibridek száma 91 699 darabra nőtt, ami 38,4 százalékos emelkedést mutat az előző év novemberéhez viszonyítva.

A benzin- és dízelüzemű autók együttes piaci részesedése 36,1 százalékra csökkent az év első tizenegy hónapjában, szemben az előző évi 45,8 százalékkal. A benzines autók regisztrációja 2 665 739 darabra esett vissza, ami 18,6 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, miközben piaci részesedésük 27 százalékra zsugorodott a korábbi 33,7 százalékról. A dízelautók száma 890 022 darabra mérséklődött, ami 24,4 százalékos visszaesést mutat, és piaci részesedésük 9 százalékra csökkent. Novemberben a benzines autók száma 206 448 darabra, a dízelautóké 70 120 darabra csökkent, ami rendre 21,9 százalékos és 23,2 százalékos csökkenést jelent az előző év novemberéhez képest.

Magyarországi trendek

Magyarországon az ACEA adatai szerint az új személygépkocsik forgalomba helyezése novemberben 10 754 darabot tett ki, ami 1 százalékkal haladta meg az előző év novemberi szintjét. Az akkumulátoros elektromos autók száma 852 darabra nőtt, ami 31,5 százalékos növekedést jelent az előző év novemberéhez képest, míg a plug-in hibrideké 756 darabra emelkedett, 76,2 százalékos bővüléssel. A hibrid-elektromos autók regisztrációja 5 554 darabot ért el, 13,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A benzines autók száma 2 549 darabra csökkent, 21,4 százalékos visszaeséssel, a dízelautóké pedig 1015 darabra mérséklődött, 25,6 százalékos csökkenéssel. Az év első tizenegy hónapjában a teljes forgalomba helyezés 117 510 darabra nőtt, 7,1 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakát. Ebben az időszakban az akkumulátoros elektromos autók száma 9820 darabra bővült, 25,7 százalékos növekedéssel, a plug-in hibrideké 6064 darabra emelkedett, 18,1 százalékos bővüléssel, míg a hibrid-elektromosoké 59 550 darabra nőtt, 19,5 százalékkal többel. A benzines autók regisztrációja 28 159 darabra csökkent, 15,1 százalékos visszaeséssel, a dízelautóké pedig 13 319 darabra mérséklődött, 1,5 százalékos csökkenéssel.

Kezdőlap    Autó    Durva átrendeződés az új autók piacán

