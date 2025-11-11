Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában

Fut a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány, már akinek az ilyenkor időszerű, mindenki erre a napra már megkapta a saját biztosítójától a jövő évre szóló ajánlatát.

Az átlagos díjak – mint azt Holló Bence, a Mabisz elnöke, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója elmondta – némileg emelkednek, ami összefügg azzal, hogy a szervizköltségek is emelkednek, és a károk mértéke is növekszik.

„Azonban ugye ez a »nem-kampány« zajlik most már, hiszen most már évfordulóra optimalizáltak ezek a szerződések, tehát alapvetően van, akinek már nem a kampányidőszakban jár le a szerződése, és nem akkor kapja meg ezeket a leveleket” – magyarázta Holló Bence már az időzítéssel kapcsolatban.

Hogy miképp lehet kalkulálni az elszállt alkatrész- és szervizárakkal, amikor van olyan autó is, amelyiknek egyetlen fényszórója is belekerül akár 2 millió forintba, arról azt mondta, nehéz kérdés, mivel ezzel sajnos a biztosítási szektornak folyamatosan kalkulálnia kell, de ezt az aktuáriusi, biztosítási matematikai munkát tudományos szinten űzik, alaposan, minden összetevőt figyelembe véve számítják ki a végső díjat. E munka során előre

kalkulálják a káresemények valószínűségét, de számolnak azzal is, hogy milyen árakkal kell számolni bizonyos konkrét káresemények kapcsán.

„Gondolom, nem árulok el óriási titkot, hogy a károk, illetve a mentési költségek, a kármentés is benne van, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is elszámolunk a balesetek alkalmával; mindenhol folyamatos a növekedés, ráadásul növekszik és öregszik a gépjárműállomány is, több gépjármű van forgalomban, és emiatt bár több a biztosított, magasabb az esélye annak, hogy baleset következik be” – fejtegette Holló Bence.

Valódi verseny lett

Arra a felvetésre reagált, hogy miképp lehet kockázatközösségbe hozni valakit, aki egy 24 éves Skodával jár azzal, akinek a kocsiját egyetlen fényszóró ér 2 milliót, azt mondta, ez is sok összetevős.

„Amikor gépjármű-biztosításokról beszélünk, akkor kötelező biztosítások vannak, illetve a casco; a kötelező alapvetően egy belépő, megvásárolom azt a jogot, hogy én a valamilyen, nagyobb teljesítményű közlekedési eszközömmel a közlekedés része legyek, ennek a kockázatközösségnek válok a részévé. Ezen a piacon nagyon komoly hatósági szabályoknak kell megfelelni, hiszen ez egy kötelező jellegű biztosítás, és mindenféle részlet nagyon komolyan szabályozott. Azonban a biztosítók ezen a piacon belül komoly versenyben vannak egymással, hiszen az akárhány éves Skoda és a nagyon fiatal új autók között is különböző új tarifákat talál az, aki tarifálni akar. Teljesítmény, életkor, lakóhely; a biztosítók között olyan éles verseny zajlik, hogy ma már nagyon pontosan mikroszegmentálják a piacot, próbálják nézni, hol tudnak versenyképes árat adni, hiszne a kgfb-knél az elsődleges szempont az ár az ügyfelek között" – részletezte.

Szerinte azzal, hogy megjelentek az online árfigyelő felületek, átlátható lett a verseny, szinte az összes biztosító minden ajánlata látható, összevethető.

A Mabisznak is van navigátor felülete, ami csak annyival kevesebb más felületeknél, hogy ezen nem lehet szerződni, csak hasonlítgatni.

Sokan érezhetik azt, hogy ebben a rendszerben valaki más hibáiért, káraiért fizetünk, de Holló Bence szerint a rendszer mindenkit véd, aki megveszi a „jegyet”, ő is védve van, más is.

Casco – Máshogy fog a ceruza?

Holló Bence szerint a casco terén próbál jobban kommunikálni a Mabisz, mint korábban, mivel a casco biztosítások száma újra csökkenésnek indult.

„A cascopiacot, mint a kgfb-t is, meghatározza a gépjárműállomány és annak életkora is. Egyre több a gépjármű, növekszik a kötvényszám, viszont növekszik az átlagéletkor, ami negatívan befolyásolja a casco biztosítások számát, az ugyanis a fiatalabb, nagyobb értékű autóknál jellemzőbb. Nem mondanám, hogy csak akkor éri meg cascót kötni, ha valakinek vadonatúj, nagyobb értékű gépjárműve van, de ott mindenképp ajánlatos, mert csillagászati károk tudnak keletkezni, ám egy idősebb, jól karbantartott járműnél is lehet jól tarifálni lopásra, egyéb kárra.”

Ami jelentősen javíthatná szerinte a casco terjedését, az

egy tudatosabb ügyfélhozzáállás a javítási költségek biztosított gépjárművek esetén valamiért magasabbak, mint az egyéni jelentkezők esetében, e téren a Mabisz változást kíván elérni.

Ha tehát csökkennének a szervizárak a biztosított autók esetében, az a casco árcsökkenésében is jelentkezhetne. Az alacsonyabb szervizárak általi magasabb cascoszám pedig szerinte kiszámíthatóbb életet biztosítana maguknak a szervizeknek is.

A gyakorlatban

Hogy mit csináljon az autóvezető, ha baleset részese – biztosítói szemszögből –, arról azt mondta, a kárbejelentőt rendesen ki kell tölteni, de rendőrt nem kell feltétlenül hívni, de ahol személyi sérülés történik, ott kötelező a rendőr jelenléte.

„Ha egyértelmű az eset, arra van szükség, hogy

a kárbejelentőt mindenki rendesen töltse ki, ezt most már elektronikus formában is meg lehet tenni, ahogy papíron is.

Ha vita van a felek között, akkor mindenképp ki kell hívni a rendőrt” – rögzítette.

A helyzetről, ha nem olyan nagy a baleset, érdemes több fényképet készíteni, ezt követően akár félre is lehet állni, adott esetben pár percet higgadtan eltölteni, és csak utána elkezdeni megoldani a problémát, a papírok kitöltését, „mindenképpen jó, ha mindenki megnyugszik, nem egy természetes helyzet, ha baleset történik”.

Hogy mi van akkor, ha az okozó félnek van kgfb-je, az elszenvedőnek pedig cascója, arról Holló Bence azt mondta, mindig a kgfb felé induljon el a folyamat, sose a cascóra, és mindig igyekezzünk a hivatalos utat járni, hisz a helyszínen nem mindig látszik, hogy milyen kár ért egy autót, az utólagos vita mindig sok bonyodalmat okoz. „Ha okosban oldottók meg a szereplők, utólag már nem biztos, hogy működni fog a kárbejelentés” – figyelmeztetett.

A Holló Bencével készült teljes beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.