Érkeznek a kínai robottaxik Európába

A kínai robotaxi-vállalat, a Pony.ai pénteken bejelentette, hogy partnerségre lép a Stellantis-szal az önvezető taxik európai tesztelésére – idézi a CNBC cikkét a Portfolio.

A próbák a következő hónapokban Luxemburgban indulnak, ahol a vállalat európai központja működik. A cégek jövő évtől több európai városban is fokozatos bevezetést terveznek.

A megállapodás értelmében a Pony.ai szállítja az autonóm vezetési szoftvert, míg a Stellantis – amely többek között a Chrysler, a Citroën és a Jeep márkák tulajdonosa – az elektromos járműveket biztosítja, első körben a Peugeot e-Travellerrel.

A robotaxik széles körű bevezetése általában helyi, közúti tesztekkel indul. Ezek célja, hogy a cégek bizonyítsák a technológia biztonságát, és megszerezzék a szükséges hatósági engedélyeket.

Ned Curic, a Stellantis műszaki és technológiai igazgatója szerint a Pony.ai „kiemelkedik műszaki felkészültségével és együttműködő hozzáállásával”. Hozzátette, hogy az autógyártó olyan járműrendszereket fejlesztett, amelyek támogatják az önvezető technológia integrálását, és „az iparág legjobb szereplőivel” dolgozik együtt.

Világszerte több nagy amerikai és kínai város már engedélyezte, hogy helyi vállalatok nyilvános robotaxi-szolgáltatást működtessenek. Az elmúlt évben a cégek fokozták európai és közel-keleti terjeszkedési erőfeszítéseiket.

A hét elején az amerikai robotaxi-szolgáltató Waymo bejelentette, hogy Londonban teszteket indít, és a szolgáltatás jövőre ott is elrajtolhat. A Waymo a Google anyavállalata, az Alphabet tulajdonában áll.

A Pony.ai és kínai riválisa, a WeRide az Egyesült Államokban jegyzett vállalatok. A két cég ezen a héten megkapta a kínai szabályozói jóváhagyást arra, hogy terveik szerint kettős tőzsdei bevezetést hajtsanak végre Hongkongban.