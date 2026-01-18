Mikor állhatnak forgalomba itthon is a robottaxik? – a szakértő válaszol

Nagy Elek, a Főtaxi-csoport tulajdonosa nemrég azt nyilatkozta a hvg.hu-nak, hogy várakozása szerint 5-8 év múlva átveszik a taxis piacot az önvezető autók, ezért az ő cége az ilyen járművek beszerzésére és bevezetésére készül a jövőben. A Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke a Spirit FM-en reagált Nagy Elek kijelentésére. Váczi Norbert elmondta: bár az önvezető technológiák fejlesztése világszerte intenzíven zajlik, a magyarországi bevezetés előtt még számos nyitott kérdés van.

Emlékeztetett, hogy már bő tíz évvel ezelőtt is sokan az rebesgették, a robottaxiké a jövő, a legtöbb helyen azonban még csak tesztüzem van jelenleg is, miközben

a tömeges szolgáltatás működőképessége és gazdasági megtérülése nemzetközi szinten is akadályokba ütközik.

A szakember szerint a budapesti infrastruktúra külön kihívásokat jelenthet az önvezető taxiknak, ugyanis míg egyes amerikai nagyvárosok szabályos úthálózata kedvez a szenzoros rendszerek működésének, addig a budai oldal szűk utcái, az egyirányú forgalom, valamint a váratlan közlekedési helyzetek – például diplomáciai delegációk miatti útlezárások, rendőri kézjelzéssel történő irányítás – nehezen kezelhetők a jelenlegi szoftverek számára. Váczi Norbert kiemelte: a taxisofőrök által nyújtott személyes jelenlét és alkalmazkodóképesség olyan tényezők, amelyeket a mesterséges intelligencia jelenleg nem tud kiváltani.

Ha elterjednek a robottaxik, kérdés, mi lesz a taxisofőrök sorsa. A Főtaxi-csoport tulajdonosa is kitért arra, hogy emiatt például Franciaországban is komoly érdekvédelmi ellenállás indult. Az Európai Unió ezt is figyelembe véve jelenleg egységes szabályozási keretrendszer kialakításán dolgozik. Váczi Norbert arra számít, az átállásnak több fázisa lesz, és szerinte a döntéshozóknak tekintettel kell lenniük a technológiai fejlődésre, valamint a munkahelyek megőrzésére is. Kritikusan értékelte a tulajdonosi nyilatkozatot, mivel véleménye szerint

a kisvállalkozók érdekképviselete és az automatizációs törekvések komoly feszültséget teremtenek az ágazaton belül.

Bár a Lyft és a Baidu vállalat 2026-ban Németországban, valamint az Egyesült Királyságban robottaxi-teszteket indítana, Magyarországon jelenleg egy vegyes modell tűnik reálisnak Váczi Norbert szerint. Ez a gyakorlatban úgy működne, hogy a hagyományos, sofőrrel működő taxik elsősorban a prémium és speciális igényeket szolgálnák ki, míg az önvezető járművek fokozatosan, jól szabályozható környezetben jelennének meg.