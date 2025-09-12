ARÉNA
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. január 22-én. Az uniós törvényhozás január 20. és 23. között ülésezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

A jövő elektromos: Ursula von der Leyen nemet mondott a német autógyártóknak

Infostart

A Münchenben zajló Nemzetközi Autószalon még inkább ráirányította a figyelmet az autóipar jövőjére. Noha a kiállítók az elektromos meghajtású autók újabb modelljeivel „villogtak”, körükben is erősödtek a belső égésű motorok tervezett tilalmának ellenzői. Az Európai Bizottság elnöke értesülések szerint megingathatatlan a menetrendet illetően.

A Handelsblatt tekintélyes üzleti, gazdasági napilap arról tudósított, hogy az autóipar sürgősen a tiltás enyhítését kívánja szorgalmazni. Az újság szerint már pénteken rendkívüli találkozót tartanak Brüsszelben a bizottság és az autógyártók-, illetve beszállítók magas rangú képviselői. A lap birtokába került egy stratégiai dokumentum, amely alapjában azt rögzíti, hogy az Európai Bizottság, mindenekelőtt az elnök, Ursula von der Leyen ragaszkodni kíván a belső égésű motorok 2035-tól elhatározott fokozatos kivezetéséhez. A indok mindenekelőtt a klímasemlegesség elérése, erre egyébként a bizottsági elnök az unió helyzetét értékelő eheti beszédében is utalt.

A pénteki csúcs meghívottai között vannak a legtekintélyesebb német autógyártók képviselői is. Értesülések szerint az elektromos meghajtású autók melletti elkötelezettség ellenére is arra kívánják felszólítani a bizottsági elnököt, hogy enyhítse a belső égésű motorok fokozatos kivonásával kapcsolatos korlátozásokat. Az EU tilalmi határozatának fő eleme ugyanis, hogy 2035-tól már nem lehet új belső égésű motorral felszerelt autókat nyilvántartásba venni.

A Handelsblatt ennek kapcsán a Volkswagen vezérigazgatóját, Oliver Blumét idézte, aki hangsúlyozta, hogy az elektromobilitás a jövő élenjáró technológiája, Európa azonban a rögzített dátummal saját dolgát nehezíti meg. Hasonló érveket fogalmazott meg Ola Källenius, a Mercedes vezetője is, egyben nagyobb nyitottságot sürgetett a technológia iránt.

Az újság emlékeztetett arra, hogy, hogy müncheni autószalon megnyitóján Friedrich Merz kancellár is azt emelte ki, hogy Európának elvben ragaszkodnia kell az e-mobilitáshoz, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a szabályozásban.

A kiszivárgott dokumentum szerint a bizottság elnök kitart a belső égésű motorok fokozatos kivonása mellett. Az autógyártók által sürgetett engedményekkel kapcsolatban álláspontja az, hogy a technológiai semlegesség elvének tiszteletben tartásával kell előkészíteni a felülvizsgálatot 2035-re.

„Nem számít, mi történik, a jövő elektromos”

– fogalmazott az idézet szerint a bizottság elnöke, akire ugyanakkor saját soraiból is nagy nyomás nehezedik.

„A belső égésű motorok betiltása munkahelyeket veszélyeztet, és egész iparágakat gyengít Európa-szerte, a tervezet tilalmat ezért hatályon kívül kell helyezni” – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Parlament néppárti frakcióvezetője a Handelsblattnak a hét elején adott interjújában.

