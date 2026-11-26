Az ELTE közleménye szerint a Biologia Futura folyóiratban megjelent tanulmány a korai képernyőhasználat fejlődési hatásait és a megelőzés lehetőségeit járja körül. A kutatás következtetése szerint nemcsak az fontos, hogy mennyi időt töltenek a kisgyermekek a képernyő előtt, hanem az is, hogy emiatt mennyi idő jut a fejlődésükhöz szükséges tevékenységekre, és hogyan hat az eszközhasználat a szülő és a gyermek kapcsolatára.

A Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat reprezentatív adatain alapuló 2569 kisgyermeket vizsgáló kutatása alapján a 18 hónapos gyermekek 49 százaléka naponta találkozik képernyővel, 37,5 százalékuk pedig egy átlagos napon több mint egy órát tölt előtte.

A naponta képernyőző gyermekek átlagos képernyőideje meghaladja a két órát. Ebben az életkorban a televíziózás a leggyakoribb, de a mobiltelefonok és a tabletek használata is elterjedt.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a hosszabb képernyőidő gyakoribb az alacsonyabb jövedelmű és iskolázottságú családokban.

A 2019–2020-ban gyűjtött magyar adatokat korábban Kopcsó Krisztina, a KSH Kvantitatív Társadalom- és Gazdaságtudományi Kutatóintézetének munkatársa, a most megjelent tanulmány első szerzője és munkatársai elemezték. A magyar adatokhoz hasonló tendenciákat nemzetközi vizsgálatok is kimutattak.

A szakmai ajánlások általában azt javasolják, hogy kétéves kor alatt lehetőség szerint kerüljék a gyerekek a képernyőhasználatot.

A korai és intenzív képernyőhasználat összefüggésbe hozható a későbbi nyelvi, értelmi és érzelemszabályozási nehézségekkel. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy az eszközhasználat miatt kevesebb idő jut olyan, a fejlődés szempontjából meghatározó tevékenységekre, mint a mozgás, a közös játék, az olvasás vagy a szülőkkel való beszélgetés.

A vizsgálatban a hosszabb képernyőidő ritkább közös játékkal és olvasással járt együtt.

A kisgyermekek nem a képernyő előtt, hanem elsősorban a világ aktív felfedezésén és a személyes kapcsolatokon keresztül tanulnak.

A túl korai eszközhasználat egyik legnagyobb kockázata, hogy éppen ezektől a nélkülözhetetlen tapasztalatoktól veszi el az időt” – idézi a közlemény Pogány Ákost, az ELTE Etológia Tanszékének kutatóját, a tanulmány levelező szerzőjét.

Nemcsak a gyerekek, hanem a szülők eszközhasználata is befolyásolhatja a fejlődést.

A telefonozás megszakíthatja a közös játékot, az etetés vagy a megnyugtatás közben kialakuló személyes interakciókat, amelyek fontos szerepet játszanak a nyelvi és érzelmi fejlődésben.

A kétévesnél fiatalabb gyerekek ráadásul általában nehezebben tanulnak digitális tartalmakból, mint élő, társas helyzetekben, ezért a fejlesztőként hirdetett alkalmazások sem helyettesíthetik a személyes tapasztalatokat.

A képernyő rendszeres használata kedvezőtlen lehet a gyermek megnyugtatására is, mert csökkentheti az érzelemszabályozás gyakorlásának lehetőségét. Bár még nem lehet pontosan tudni, hogyan hat a képernyőhasználat a fejlődésre, a hosszú távú kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a túl korai és túl sok képernyő előtt töltött idő hátrányosan befolyásolhatja a fejlődést.

A megelőzésben meghatározó szerepük van a szülőknek, akik közös játékkal, beszélgetéssel, képernyőmentes napi rutinok kialakításával és saját eszközhasználatuk tudatos alakításával támogathatják gyereküket. Ehhez szakemberek segítsége is fontos: a gyerekorvosok, védőnők és más szakemberek már a gyermek születése előtt tájékoztathatják a családokat – mutatnak rá.

A tanulmány szerzői szerint a digitális platformok működtetőinek és a jogalkotóknak szintén felelősségük van abban, hogy a gyerekek fejlődési szükségletei érvényesüljenek a digitális környezetben – figyelmeztetnek.