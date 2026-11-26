Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor kezdődik a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvénynek a közszolgálati média finanszírozásával összefüggő módosításának vitájával. A javaslat célja, hogy a közszolgálati média szervezeti átalakulásához igazodó, átlátható, kiszámítható és hosszú távon fenntartható finanszírozási kereteket teremtsen, egyúttal biztosítsa a 2027-es átmeneti költségvetés elfogadásának feltételeit és a 2028-tól alkalmazandó hároméves költségvetési rendszer kiegészítését.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény, valamint a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvény módosítása megszüntetné az Élelmiszermentő Központot. Az indoklás szerint azért, mert az élelmiszer-kiskereskedelmi szereplők és a civil, illetve karitatív szervezetek között olyan közvetlen együttműködési gyakorlat alakult ki, amely központi koordináció nélkül is alkalmas az élelmiszeradományok eljuttatására.

Tárgyalják a képviselők az egyes törvények földügyi tárgyú módosítását, miszerint részleges haszonbérfizetési moratóriumot vezethetnek be az aszály okozta károk gazdasági következményeinek mérséklése, a gazdálkodók fizetőképességének megőrzése, továbbá a mezőgazdasági termelés folyamatosságának biztosítása érdekében.

Napirenden szerepel a tudományos kutatóhálózattal kapcsolatos egyes törvények módosítása, amely alapján a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jogi személyiségének és jogalanyiságának folytonossága mellett Magyar Tudományos Akadémia Kutatóhálózat (MTA KH) néven működik tovább, alapítói joggyakorlója az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) lesz.

Az indoklás szerint a törvénymódosítás meghatározza a jogfolytonosan tovább működő MTA KH megújított szervezetét és működési rendjét, rendezi az MTA és a kutatóhálózat között a 2019-2026 közötti időszakban nem kielégítő módon szabályozott ingatlanhasználati viszonyokat, előirányozza a kutatóhálózat ismételt egységes működését, biztosítva a jelenleg az ELTE szervezetén belül működő négy humán kutatóközpont reintegrációját.

Az innovatív és digitális államot érintő egyes törvények módosítása egyebek mellett a Gondosóra-program tartós, közfeladatként történő végrehajtásához szükséges jogi keretek határozza meg, emellett javítaná az elektronikus hatósági ügyintézést és az elektronikus közszolgáltatásokat.

Megvitatja az Országgyűlés a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a szabályozás garantálja a szakigazgatási szervek és a járási hivatalok hatásköri önállóságát az egyedi hatósági ügyek elintézésében.

Az ülésnap végén együttes általános vita lesz a tiszás képviselők által benyújtott, az egyes törvényeknek az Országgyűlés működésével összefüggő módosításáról, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosításáról.

Az előterjesztések egyebek mellett megszüntetik az Európai Parlament magyarországi képviselőit az Országgyűlés plenáris és bizottsági munkájában megillető részvételi, tanácskozási és felszólalási jogosultságokat.

A módosítás szerint a képviselőcsoportok az ülés minden hetében egy, a napirendben meghatározott ülésnapon élhetnek napirend előtti felszólalási lehetőségükkel.

A felszólalási időtartamok módosítása a viták koncentráltabb lefolytatását szolgálja – olvasható a házszabály módosításának indoklásában.

A személyes érintettség miatti felszólalás időtartama egy percre csökken.

A fegyelmi szabályozás módosítása megszünteti a tiszteletdíj-csökkentés kötelező alsó határait, mérsékli a felső határokat – tartalmazzák a javaslatok.