Üzemszünetet jelentett be a Vál-völgyi kisvasút – írja Bihari Ádám, az RTL riporterének Facebook-bejegyzése nyomán a hvg.hu.

Az üzemeltető arról adott tájékoztatást, hogy a kisvasút következő üzemnapja a Vál-völgyi Zsúr idején lesz, ennek az időpontja azonban még nem ismert.

2025 óta Vál-völgyi Fesztivál néven megrendezett eseményt jellemzően májusban, vagy június elején tartják. A lap kereste az üzemeltetőt, hogy megtudja a leállás okát, de a telefont nem vették fel. Mint írják, e-mailes válasz esetén bővítik a rendelkezésre álló információkat.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az eredetileg ifjúsági sportszállásnak épült, végül négycsillagos szállodává módosított Pancho Hotel is bezár decemberben. A tao pénzből épült hotel állandó nyitvatartásának megszűnését megerősítette a felcsúti Puskás Akadémia is. Az épület a jövőben eseti jelleggel ifjúsági szálláshelyként és a sportolók rehabilitációját segítő helyszínként működik majd.