A Hegyvidéki Önkormányzat ismét megkapta a normafai sífutó- és szánkópálya működéséhez szükséges engedélyt – adta hírül Facebook-posztjában a Normafa Park.

A nyár folyamán a kormányhivatal számos tisztázó és részletező dokumentumot, valamint további vizsgálatokat kért, amelyeknek határidőre eleget tettünk. Ennek eredménye a most újból megkapott engedély.

A park emellett arról is beszámolt, hogy a korábbi engedély visszavonását kezdeményező Védegylet és a Normafa Természetesen civil szervezetek

máris jelezték, hogy ismét bíróságon kezdeményezik az engedély megsemmisítését.

Az üzemeltető sajnálatát fejezte ki az újabb jogi vita miatt, különösen azért, mert álláspontjuk szerint az elmúlt négy évben működő normafai téli sportterület működésével összefüggésben semmilyen igazolt környezeti kár nem merült fel. Mint írták, sajnálják, hogy már ötödik alkalommal, leginkább feltételezésekre alapozva próbálják ellehetetleníteni a több mint százéves múltra visszatekintő normafai téli sportéletet.

A Normafa Park jelezte: a friss engedély birtokában azonnal megkezdik a téli szezon indításához szükséges előkészületeket. Remélik, hogy a következő héten az időjárás is kedvezően alakul, és jelentősen növelni tudják majd a most hullott hóréteg vastagságát, hogy biztonságos alapot nyújtson a sportoláshoz, egyben az alatta lévő növényzetet is megvédje.