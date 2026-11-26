Gerincsérvvel küzd Tóth Barna, a labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC egyszeres válogatott csatára.

Tóth legutóbb október 28-án lépett pályára, amikor a tolnaiak 2-1-re nyertek a harmadosztályú Cigánd otthonában a MOL Magyar Kupában. Mint kiderült, gerincproblémája szeptemberben kezdődött: az egyik mérkőzésen egy kellemetlen ütközés után kezdett fájdalmat érezni a hátában. Onnantól kezdve folyamatosan próbálták kezelni, és helyrehozni a problémát. A csatár közben továbbra is játszott, de a Ferencváros elleni meccs hetében már olyan mértékűvé váltak a fájdalmai, hogy az alaposabb kivizsgálás mellett döntöttek.

„Az MR-vizsgálat során kiderült, hogy gerincsérvem van, de nincs szükség műtétre. A gyógytornát és a rehabilitációt szigorúan be kell tartanom, és végig kell csinálnom. Ha nagyon optimistán alakulnak a dolgok, akár még az ünnepek előtt, az utolsó fordulóban visszatérhetnék, de nagy valószínűséggel ezt nem kockáztatjuk meg” – nyilatkozta Tóth.

A támadójátékos tavaly ősszel mutatkozott be a válogatottban. A mostani idényben az élvonalban eddig egy gólt szerzett.