79 képviselő támogatásával elfogadta a szlovák parlament a külföldről történő levélszavazás eltörlését a parlamenti választásokon. A tervek szerint az új szabályozás 2027. január 1-jén lép hatályba, és a jövőben a külföldön élő szlovák állampolgárok előzetes regisztráció után, személyesen, a szlovák külképviseleteken adhatják le szavazatukat.

A módosítást a kormánykoalíció terjesztette elő. Az ellenzéki képviselők megpróbálták késleltetni a végső döntést, többen is jelentkeztek a harmadik olvasat vitájába, Richard Raši házelnök azonban idő előtt lezárta a felszólalások lehetőségét.

A kormány szerint a változtatás nem korlátozza, hanem bővíti a külföldön élő szlovák állampolgárok választójogát.

Juraj Blanár külügyminiszter azzal indokolta a döntést, hogy a személyes szavazás jobban garantálja a voksolás titkosságát és szabadságát. Emlékeztetett, hogy a 2023-as parlamenti választáson mintegy 73 ezren regisztráltak külföldi levélszavazásra, de végül csak 59 ezer szavazat érkezett vissza.

Peter Pellegrini államfő közölte, hogy valószínűleg aláírja a törvényt, amennyiben az alkotmányjogi és jogalkotási vizsgálat után sem tartalmaz alkotmányellenes rendelkezéseket. Szerinte a módosítás senkitől sem veszi el a választójogot, a gyakorlati megnehezítés megítélése pedig az Alkotmánybíróság hatásköre, miközben még bőven van idő a 2027 szeptemberére tervezett parlamenti választásokig.

Az ellenzéki pártok határozottan elutasítják a levélszavazás megszüntetését.

Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke a demokrácia megerőszakolásának nevezte a módosítást. Szerinte a kormánykoalíció a választási vereségtől tart, ezért igyekszik megnehezíteni azoknak a szlovák állampolgároknak a részvételét, akik külföldön élnek. Felszólította az államfőt, hogy ne írja alá a törvényt, és bejelentette: ha az mégis hatályba lép, más ellenzéki pártokkal együtt az Alkotmánybírósághoz fordulnak.

Hasonlóan reagált Milan Majerský, a Kereszténydemokrata mozgalom elnöke is, aki szerint a kormány önkényesen változtatta meg a választás szabályait, és jelentősen megnehezíti a külföldön élők dolgát. A Szabadság és Szolidaritás képviselői szerint a levélszavazás eltörlése tudatos kísérlet arra, hogy távol tartsák a választásoktól a külföldön élő szlovák állampolgárokat. A Slovensko mozgalom pedig azt ígéri, hogy kormányra kerülése esetén ismét lehetővé teszi a levélszavazást, sőt az elektronikus voksolást is bevezetné.