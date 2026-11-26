M4 Sport
10.00: Tenisz, Davis Kupa, negyeddöntő, Nagy-Britannia - Németország
17.00: Tenisz, Davis Kupa, negyeddöntő, Ausztria-Spanyolország
21.00: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, Ferencvárosi TC-NK Celje
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, középdöntő, Veszprém-Aalborg
20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, középdöntő, Paris Saint-Germain - Wisla Plock
Sport 2
18.30: Labdarúgás, Konferencialiga, alapszakasz, Brighton-Universitatea Craiova
Eurosport 1
16.00: Sílövészet, világkupa, Kontiolahti, férfi 20 km-es egyéni
Arena 4
22.30: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol harmadosztály, Doncaster Rovers-Huddersfield Town