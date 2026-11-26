Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára. Már nemcsak pénzügyi kérdésekre válaszol, hanem a betétlekötés előkészítésében, a fizetési kérelmek indításában és más banki ügyek intézésében is segíti az ügyfeleket. A Gránit Guru a számlanyitás utáni első lépéseken is végigvezet, a költéseket pedig már grafikonon is megmutatja.