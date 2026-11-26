A tatai Turul-szoborban van egy úgynevezett elsődleges tartószerkezet acélból, és van egy másodlagos, amely szintén acél, de az a különlegessége, hogy erre illeszkedik rá a tollazat. A tollazat viszont rézből van, ami jól látszik is, hiszen ez adja a szobor klasszikus patinás fényét. A másodlagos acélszerkezet határán a szegecseknél úgynevezett kontaktkorróziós folyamatot fedeztek fel.

Boglári Zoltán, a Vérteserdő Zrt. munkatársa az InfoRádióban elmondta: amikor az előzetes vizsgálat a tavalyi évben megtörtént, egy kis részen megbontották a szobor egyik szárnyának az alját, kamerával megvizsgálták, ekkor derült fény a korrózióra. Ezeket a tartóelemeket ki kell majd cserélni a szoborban, ami nem egyszerű feladat. A szakember szerint a legilletékesebbeket kérték fel a felújítási terv elkészítésére, mégpedig a Műszaki Egyetem Tartószerkezeti Tanszékét. A munkákat pedig szakaszosan végzik majd el, alátámasztó állványzattal.

„Ameddig a másodlagos tartószerkezet, illetve a tollazat között az érintkezési pontok, szegecsek kicserélődnek, addig is tartani kell a madár szárnyrészeit,

de jó hír, hogy ez állványokkal megoldható a munka, nem kell a Turul részeit elszállítani”

– mondta.

Aki most a Turul szoborhoz látogat a Kő-hegyre, láthatja a tájékoztató táblákat és a kordont, nem lehet odamenni a madárhoz. Egyelőre egy 20 méteres védőkörletet vontak a Turul köré, mivel a szárnyat megbontották, és a korrózió miatt kisebb darabok le is hullhatnak. Amikor a munkák elkezdődnek, 50 méteres lesz a védőövezet. Ezen kívülről látható a szobor majd addig, amíg nem végeznek a munkával.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.