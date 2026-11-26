Az egységes, uniós módszertan szerinti várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe októberben 1 ponttal csökkent, mínusz 8 pont volt, hét havi mélypontot jelent. Ez az indexérték 2022 közepét jellemző adat.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága markánsabban, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás kissé mérséklődött októberhez képest. Az üzleti környezet kiszámíthatóságának érzete ugyanakkor javult.

A GKI üzleti bizalmi index novemberben 1,5 ponttal mérséklődött az előző havihoz képest, így lényegében visszatért augusztusi szintjére, mínusz 9 pontra. Az ősz utolsó hónapjában az ipari 2,5, az üzleti szolgáltatói bizalmi index 1 ponttal csökkent októberhez képest. Ugyanakkor az építőipari index 2,5 ponttal emelkedett, míg a kereskedelmi index stagnált.

A vállalatok beruházási várakozásai nem tükröznek derűlátást: az ipar és az üzleti szolgáltatások területén a cégek 18 százaléka számít az ideinél magasabb beruházási kiadásokra 2027-ben, míg attól elmaradó szintet vár 23 százalékuk. Egy évvel ezelőtt ugyanez a két arány 27 és 18 százalék volt, azaz akkor a cégek a jelenleginél nagyobb optimizmussal tekintettek a közeljövőre.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor novemberben enyhén csökkent októberhez képest, ezzel a 16 havi mélypontjára esett. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, 16 százaléka pedig annak szűkítésére. Mind a négy vizsgált ágazatban a létszám csökkentésére törekvők vannak némi többségben a bővítést tervezőkkel szemben. Októberhez képest sokat romlottak a kereskedők és az építőipari cégek várakozásai - közölte a GKI.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése novemberben kissé javult az előző havihoz képest. Mind a négy ágazatban kedvező irányú elmozdulást mért a GKI, az üzleti szolgáltató szektorból érkeztek a leginkább pozitív jelzések, míg az építőiparban széles körű az elégedetlenség.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, novemberben kissé mérséklődött októberhez képest. A következő három hónapban a cégek 19 százaléka tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 6 százalékuk készül.

A GKI fogyasztói bizalmi indexe - az októberi 2 pontos esést követően - novemberben 0,4 ponttal csökkent havi alapon, és mínusz 6,5 pontra mérséklődött. Ez a tavaszi nagy ugrás óta a legalacsonyabb szint, azaz 7 havi mélypontot jelent. A júliusi csúcshoz képest az index összesen 8 pontot veszített, a romlás üteme azonban novemberben számottevően lassult. A lakosság hangulata így továbbra is lényegesen kedvezőbb, mint a 2026 tavaszi politikai fordulat előtt. Az index 21 ponttal magasabb az egy évvel korábbinál, és jóval meghaladja az elmúlt 5 év átlagát - jelezték.

A fogyasztói bizalmi index novemberi mérséklődése mögött részmutatók kismértékű és ellentétes irányú változásai állnak a kutatóintézet szerint.

Az ország következő 12 havi gazdasági helyzetére vonatkozó várakozás, illetve a háztartások elmúlt egy évi pénzügyi helyzetének értékelése egyaránt 1-1 ponttal romlott. A nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése gyakorlatilag nem változott. A háztartások következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozásait jelző mutató viszont bő 1 ponttal emelkedett. Novemberben harmadik hónapja emelkedtek a lakosság inflációs várakozásai, ezúttal érdemben (az előző hónaphoz képest nőtt az áremelkedésekre számítók aránya), miközben az elmúlt 12 hónapban érzékelt infláció üteme csökkent.