Az utóbbi néhány évben teljesen átalakult a hadviselés. Az orosz-ukrán háborúban, csakúgy, mint a közel-keleti hadszíntéren, a drónoké és precíziós rakétáké a főszerep. Ezekkel az eszközökkel szemben a védekezés technikailag kivitelezhető, azonban a legtöbb esetben az elhárítás költségei nagyságrendekkel magasabbak, mint az offenzívához használt fegyverek és fegyverrendszerek előállításáé. A különbség drónok esetében a legszembetűnőbb, azonban az amerikai Lockheed Martin újítása most áttörést hozhat – írta a vg.hu.

A Lockheed Martin a 2026-os londoni Farnborough-i Nemzetközi Repülési Szakkiállításon mutatta be két olyan fejlesztését, amelyek áttörést hozhatnak a légvédelemben.

A vállalat egy olyan drónvadász fegyverrendszert mutatott be, amely képes egyetlen bevetés során akár 50 drónt is működésképtelenné tenni, üzemeltetése pedig költséghatékony. A Morfius X-Rotor egy földről indítható, több célpont egyidejű megsemmisítésére alkalmas, légi drónelhárító rendszer, amely HPM-fegyverrel (nagy teljesítményű mikrohullámú) van szerelve. A bevetések után újra felhasználható, használatához nincs szükség semmilyen külön érzékelőre vagy tűzvezető radarra.

Mindemellett bemutattak egy, a Patriot rendszerhez tervezett rakétát, amelynek előállítási költsége legalább 50 százalékkal alacsonyabb, mint a jelenleg alkalmazott elfogó változat. A PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) előállítási költsége fele a PAC-3 MSE változaténak, amelyet az Egyesült Államok és szövetségesei nagy mennyiségben használnak a közel-keleti konfliktusban.

A költségcsökkentésre azért van szükség, mert egy PAC-3 elfogórakéta gyártása jelenleg nagyjából négymillió dollárba kerül, míg egy iráni Shahed drón előállítási költsége megközelítőleg 35 ezer dollár. A költségek mellett a szűk gyártási kapacitás is problémát jelent, mivel az egyszerű felépítésű drónok előállítása sokkal gyorsabb ütemben folyik, mint a magas precizitású elfogórakétáké.