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Rendõrök letartóztatnak egy férfit egy gasztronómiai fesztivál területén a Washington állambeli Seattle-ben 2026. július 26-án, miután lövöldözés történt a rendezvényen. Két ember a helyszínen életét vesztette, négyen lõtt sebekkel kórházba kerültek, köztük egy kétéves gyerek. Egy nõ állapota válságos.
Nyitókép: MTI/AP/Estan Wakonabo

Halálos lövöldözés egy gasztronómiai fesztiválon Seattle-ben – már sejtik, miért történt

Infostart / MTI

Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap.

A nyugati parti nagyváros egyik jelképének számító Space Needle kilátótorony mellett tartott esemény látogatói közül két ember a helyszínen életét vesztette, négyen kerültek lőtt sebekkel kórházba, köztük egy 2 éves gyerek. Egy nő állapota válságos - közölték a sebesülteket ápoló kórház illetékesei.

A helyi rendőrség éjjeli közlése szerint egy gyanúsítottat letartóztattak, egy másikat pedig még keresnek. Tyrone Davis rendőrfőnök-helyettes elmondta, hogy a nyomozóknak nincs leírásuk a még szökésben lévő gyanúsítottról.

A nyomozók úgy vélik, hogy a két férfi egymásra lőtt, a lakosságot már nem fenyegeti veszély.

Seattle-ben a hétvégén rendezték meg a Bite of Seattle gasztronómiai fesztivált, ahol több száz helyi kistermelő és vendéglátó mutatta be kínálatát, miközben a színpadon zenekarok szórakoztatták a közönséget.

A felvételek szerint az esti órákban a fesztivál zsúfolt területén tört ki a lövöldözés, ezt követően pedig az emberek kétségbeesetten próbáltak biztonságos helyre menekülni.

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